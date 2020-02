PHOTOS - L'association Rhéso inaugure ses nouveaux locaux à Carpentras

Carpentras, France

Douze ans qu'ils étaient attendus à Carpentras : les nouveaux locaux de l'association Rheso. Ils ont été inaugurés vendredi 31 janvier, 3.500 m2 pour accueillir et héberger temporairement des personnes en difficulté sociale et les victimes de violences conjugales. Après avoir été disséminés dans la commune pendant plus de 35 ans, tous les services de l'association sont désormais réunis dans ce bâtiment baptisé "Mosaïque", une ancienne maternité dont les travaux de réhabilitation ont été assurés par le bailleur social Mistral habitat.

Un outil digne pour pouvoir se reconstruire

La visite officielle s'est déroulée en présence de la secrétaire d'Etat Brune Poirson, avec pour guide le président de Rhéso, Bernard Zimbris : "Je suis un peu ému de voir enfin ce bâtiment habité par des personnes en difficultés, qu'ils aient un outil digne pour pouvoir se reconstruire." Sur quatre niveaux, un accueil de jour, quarante studios mais également 6 lits dans une halte dédiée aux soins de santé. Céline Donzet, chargée de développement à l'association : " Il y aussi des espaces réservés à l'événementiel, la culture... L'objectif est de faire rentrer les autres carpentrassiens."

Plus de 2000 personnes accueillies chaque année

Philippe fait partie des actuels bénéficiaires. A peine quelques semaines plus tôt, il résidait encore à Terradou, foyer de l'association situé à l'extérieur du centre-ville. "On était à deux dans une chambre, là on seul, on a notre salle de bain individuelle, notre petite cuisine", explique Philippe, expulsé de son logement après avoir perdu son emploi. "On s'y sent bien", sourit-il.

C'est dans ce nouveau bâtiment, situé au 55 rue Alfred Michel à Carpentras, que se trouve le siège. Chaque année Rhéso accueille plus de 2000 personnes, parmi lesquelles plus de 400 victimes de violences conjugales (408 précisément dont 7 hommes en 2019).

Une halte dédiée aux soins équipée de six lits permet d'accueillir les sans abris en convalescence. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Des espaces de vie commune ont été aménagés en extérieur pour les bénéficiaires de Rhéso. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Le nouveau bâtiment de l'association comprend quarante studios. © Radio France - Elsa Vande Wiele