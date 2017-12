Depuis 2005, l'association Sakado distribue des sacs remplis de kits pour les hommes et femmes SDF. Des kits pour rester au chaud, se laver mais aussi s'amuser et rester en contact avec l'extérieur. Cette année, ils espèrent pouvoir en distribuer 10 000 dans toute la France.

Hérault, France

Sakado distribue des sacs remplis de biens utiles aux SDF de France. Une initiative qui est partie de Montpellier en 2005 et qui se déroule cette année dans une soixantaine de ville en France. Une dizaine de bénévoles distribuent les sacs dans l'Hérault, 300 dans tout le pays.

Objectif "10 000 sac-à-dos"

Dans l'Hérault, 500 à 800 sac-à-dos seront distribués. "En 2005, il n'y en avait que 50 !" s'exclame Pascal Parrot, l'un des co-fondateurs. "Pour préparer le sac-à-dos c'est simple : choisir un sac de 40 à 50 litres et le remplir avec les quatre kits."

La composition des quatre kits pour l'opération Sakado. © Radio France - DR

Vous pouvez déposez le sac à dos au Club de la Presse à Montpellier ou dans toutes les maisons des services publiques ADMR. La première distribution aura lieu la dernière semaine de décembre.

Offrir un sac-à-dos "un don sans contrepartie"

Quand on offre un sac-à-dos, il n'y a pas d'argent qui circule. L'association n'a pas de fonds, pas de trésorerie, ni même de locaux et donc, aucun frais de fonctionnement. "Les bénévoles sont assurés gratuitement par la MAIF" explique Thierry Teulade, l'un des co-fondateur de l'association. "Quand on offre un sac à dos, il n'y a pas de défiscalisation. C'est un don complet."

"J'ai 60 ans, j'ai vu des vieux briscards aussi vieux que moi, pleurer en ouvrant leur sac. Comme des enfants de 5 ans qui verraient le Père Noël" Thierry Teulade, co-fondateur de Sakado.

La moitié des sacs à dos offerts viennent des collégiens et lycéens sensibilisés. Dans l'Hérault, 40 établissements scolaires publics et privés sont partenaires. 40% des sacs proviennent des dons de particuliers et les 10% restants de comités d'entreprises ou de maisons de retraites.