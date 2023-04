L'association Samuel Vincent fait bouger Beaucaire

Le projet s'appelle "Booster 3.0". L'association Samuel Vincent reprend le tiers-lieu de Beaucaire. Son coordinateur, Xavier Almela était l'invité de France Bleu Gard-Lozère ce mercredi matin.

Des projets variés

L'objectif est d'impulser des projets sur le territoire de Beaucaire. "On est à disposition du public, explique Xavier Almela. On construit des projets avec les habitants pour dynamiser la ville et permettre aux gens de reprendre confiance en eux." Et ces projets peuvent être divers. Parmi ceux qui sont lancés, un groupe de jeunes comptent donner des cours de français à des personnes de leur âge qui arrivent tout juste sur le territoire

"Une véritable fourmilière"

La palette d’activités proposée est large. Le tiers-lieu s’implique à la fois dans l’accueil de jeunes et le soutien scolaire mais il est aussi possible d’y trouver de l’aide pour peaufiner son CV. « Le bâtiment est une véritable fourmilière, on est obligés de mettre des listes d’attente», insiste Xavier Almela.

Tous ceux qui le souhaitent peuvent participer. L’adhésion coûte 20 euros et elle est valable pour la famille complète. Aujourd’hui la structure compte au total 400 adhérents.