L'association Un coup de pouce ouvre une boutique de recyclage à Valréas

Valréas, Vaucluse, France

Ils étaient une quinzaine de curieux à l'ouverture de la boutique "La petite ressourcerie" à Valréas. Le projet est de récupérer des objets et du mobilier pour les réparer et les revendre à petit prix. L'association a deux objectifs : d'une part ramener vers l'emploi les personnes en difficulté socio-professionnelle. D'autre part, sensibiliser les habitants et habitantes à la réduction des déchets.

L'équipe de salarié est orientée par la Mission Locale d'Insertion, le Pôle Emploi ou encore les dispositifs d'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Ils seront accompagnés d'une conseillère en insertion et d'une encadrante technique dans leurs différents postes de production. La directrice de l'association, Lucie Maurent-Giraud tient à ce que les postes ne soient pas spécialisés pour apporter des compétences dans tous les domaines possibles. Les salariés passeront donc, tour à tour, du poste de vendeur à celui de réparateur à l'atelier.

"Tout ce qui entre à l'atelier est pesé"

Tout est pesé pour savoir, à la fin de l'année, combien de tonnes d'objet ont été détourné de la poubelle. "Il y a toujours des objets qui sont irrécupérables, dans ce cas, on soustrait leur poids pour ne pas fausser les résultats" précise Lucie Maurent-Giraud.

A la boutique, Christophe a vu la table qu'il a réparé et poncé repartir avec Joëlle. Mais Joëlle ne va pas se contenter d'acheter, pour donner un coup de pouce, elle fera don de son ancienne table en bois.

La Petite Ressourcerie ouvre les portes de l'atelier tous les mardis et jeudis matins, et celles de la boutique seront ouvertes les mercredis matins et les vendredis après-midis.