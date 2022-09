L'association Wine Tech veut innover dans le milieu du vin

L'association Wine Tech a été créée il y a quatre ans, et se veut comme la référence pour l'innovation dans le monde du vin, elle regroupe une centaine de start-up, mais aussi des vignerons qui s'interrogent sur l'innovation, ou qui veulent faire évoluer leur entreprise. Par exemple, une start-up produit une matière souple, innovante à partir de mare de raisin pour produire par exemple de la maroquinerie.

Bluenne Chaye est membre du bureau de Wine Tech et explique que "le milieu du vin est très traditionnel. Mais qui a été marqué par le Covid dans l'innovation et les pratiques de distribution. On a aussi apporté l'innovation dans la production, dans les vignes, avec la surveillance de vignes par drones, la détection du gel etc".