L'associationTable Ouverte à Nîmes reprend du service

La table ouverte à Nîmes a rouvert ce lundi. Une association qui existe dans le quartier Richelieu-Gambetta depuis 33 ans. Un lieu de convivialité et d'échanges ouvert à tous les habitants. Reprise donc de l'aide alimentaire (en fonction des revenus et des charges des bénéficiaires) mais table ouverte comme toutes les associations se retrouve confrontée à des difficultés d'approvisionnement et aussi à l'explosion du nombre de bénéficiaires.

Plus de 1300 bénéficiaires à la fin aout

Près de 400 bénéficiaires à table ouverte il y a 3 ans, à 1.302 fin Aout et l'année n'est comme la précarité pas finie. "Nous avons dû réajuster légèrement nos prix" explique le président de l'association nîmoise "au dessus de 1.000€ de revenus pour une personnes ce sera 1,50€". Et encore, on semble n'être pas sûr de pouvoir assurer la continuité de la distribution.

"Début des repas pris sur place à 11h30". © Radio France - L Labastrou

Un repas chaud et les sourires des bénévoles de Table ouverte

Beaucoup des bénéficiaires de Table Ouverte à Nîmes sont des habitués, des personnes en grande précarité, "ils ne viennent pas tous les jours" indique cette bénévole "mais c'est parfois leur seul contact avec l'extérieur". Retraités à la petite retraite, jeunes précaires ou mamans isolées, ils viennent manger mais aussi donnent la main. "Je mange ici mais je fais aussi les légumes".

Une façon "de rendre ce qu'on me donne". Il y a aussi parmi les bénévoles, Carole, avec un profil atypique. La jeune femme est dans l'immobilier dans le civil, serveuse à table ouverte le lundi.

Pietro Truddaiu et les bénévoles de Tabsle Ouverte à Nîmes (Gard). © Radio France - L Labastrou

Table Ouverte à Nîmes sert de l'ordre de 12.000 repas sur place et 10.000 colis. L'association est à la recherche d'un local supplémentaire dans le secteur de Richelieu-Gambetta.