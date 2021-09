L'assureur niortais MAIF s'allie à Ulule pour lancer Bien ou Bien, plateforme d'e-commerce éco-responsable

Dans la Nouvelle éco ce mercredi, on se penche sur ce partenariat innovant entre un assureur niortais et une plateforme de financement participatif : MAIF et Ulule s'associent et lancent "Bien ou bien", une place de marché dédiée à la consommation engagée et à la production éco-responsable.

Conscients de l’urgence de transformer les modes de consommation, Ulule et MAIF ont lancé ce mardi BienouBien.com, une plateforme de e-commerce dont l’ambition est de proposer une solution alternative aux citoyens souhaitant consommer de façon responsable. Bien ou Bien regroupe des produits du quotidien, imaginés par des marques engagées dans le respect de l’environnement et des humains. Et quand on pose la question de savoir s'il s'agit là d'un "anti-Amazon", voilà ce que répond Mohamed Abdeslam, directeur d'investissement de Maif Avenir. "Sur le principe effectivement on est sur de l'e-commerce et notre ambition c'est de proposer une large gamme de produits en vente via internet. Mais au-delà du prix et de la variété du catalogue, ce qui compte chez nous c'est la qualité du produit, la provenance des matériaux, les procédés de fabrication et l'engagement." Pour le lancement de bienoubien.com, la plateforme travaille avec une centaine de marques déjà (300 d'ici six mois) et propose 2.000 références à la vente.

Des marques engagées triées sur le volet

Toutes les marques déjà partenaires sont triées sur le volet selon deux critères : social et environnemental. Social, ça veut dire que Bien ou bien cible des marques made in France, made in Europe ou du commerce équitable.

Et environnemental que la plateforme s'intéresse à la qualité des matériaux. Ces derniers doivent être bio, naturels ou recyclés. Au mode de production, celui-ci doit être responsable, mais aussi à la durabilité et à la réparabilité du produit.

Moins de suremballage et des trajets de livraison

Le problème de l'e-commerce traditionnel, c'est souvent le suremballage et les kilomètres pour la livraison. Sur ces points-là, Bien ou bien se veut rassurante.

"On a de la chance c'est que toutes nos marques sont déjà des marques engagées et qu'elles ont déjà une conscience éco-responsable. Notamment au niveau des emballages".

Contrairement à Amazon, qui demande à ses commerçants de s'effacer complètement derrière le logo de la plateforme, la plateforme Maif-Ulule peut proposer des emballages à ses couleurs, mais la plupart du temps, l'idée, c'est de mettre en avant le commerçant lui-même et sa propre démarche consciente.

De même, pas besoin d'envoyer les produits vers un entrepôt central. Sur Bien ou bien, le produit part de chez le commerçant lui-même. Ce qui réduit les trajets de transports. L'équipe de la nouvelle plateforme éco-responsable apporte toute la base conseil, logicielle et logistique. En mettant par exemple à disposition du commerçant, un logiciel qui permet de suivre en temps réel l'état de son stock. L'équipe se charge également de recommander le transport le plus adapté et le plus écologique pour la livraison, en insistant sur le dernier kilomètre avec le recours à des partenaires pour la livraison vélo ou en véhicule électrique en zone urbaine.

Une plateforme unique dans cette largeur de gamme

Ce type de plateforme existe déjà en France mais de manière très verticale. C'est à dire que c'est thématisé. On en trouve dans l'alimentation bio ou dans le secteur des vêtements éco-responsables par exemple. Bien ou Bien se targue de proposer une place de marché large en termes de besoins qui ira aussi bien de l'alimentaire aux meubles niortais Camif par exemple, en passant par les jeux, la mode/beauté, les livres, le sports et le jardin par exemple. Il n'y aura pas qu'un point d'entrée mais une largeur de gammes qui répond à toute sorte de besoins.