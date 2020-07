L'atelier de fabrication de chapeaux de Céline Robert à Coulaines est sauvé, le groupe Partson l'a racheté

L'atelier de fabrication de chapeaux de Céline Robert à Coulaines est sauvé et repart de plus belle. Placée en liquidation judiciaire fin mars, la société vient d'être rachetée par Partson, un groupe de Vendée spécialisé dans les chapeaux, la maroquinerie et le prêt à porter de luxe pour LVMH.

L'atelier de fabrication de chapeaux de Céline Robert revient de loin. Créé il y a plus de trente ans à Poncé-sur-le-Loir, l'entreprise basée aujourd'hui à Coulaines avait été placée en liquidation judiciaire fin mars. Racheté par le groupe Partson qui vient d'obtenir un contrat avec LVMH, les emplois sont sauvés, l'activité a repris avec des embauches et un agrandissement en Sarthe.

Changement de cap avec un agrandissement et des créations de postes

C'est le groupe vendéen Partson qui a racheté en avril l'atelier et la marque de chapeaux de Céline Robert. Les six emplois sont sauvés. "Depuis la reprise de l'activité début avril, nous sommes déjà à dix personnes à la production" souligne Wilfried Guilment, le patron de Partson. "Nous allons continuer à embaucher. L'objectif, c'est d'avoir 25 personnes d'ici la fin de l'année. Nous travaillons actuellement sur le recrutement, et sur la formation car il nous faut du personnel avec des critères de très haute qualité que nous impose LVMH, notre client. Il y aura aussi un atelier plus grand sur l'agglomération. On espère avoir les nouveaux locaux (plus de 700m2) pour le début de l'année prochaine".

Céline Robert à gauche avec le patron de Partson au millieu; à droite, Axelle Jarossay, la nouvelle directrice de l'atelier © Radio France - Christelle Caillot

Des bobs et des casquettes de luxe

"Nous allons d'une part continuer la fabrication de chapeaux en sur mesure en modelage de la marque de Céline Robert poursuit Wilfried Guilment, le patron de Partson. "Et puis d'autre part, nous travaillons avec le groupe LVMH pour des casquettes et des bobs de luxe de très haut de gamme. Je ne peux pas rentrer dans les détails des marques parce que l'on est dans le secret professionnel. Nous sommes façonnier, ça veut dire que nous travaillons pour les marques avec leur matière et une fois que le produit est terminé, tout repart dans leur logistique. Ce sont des produits qui intéressent surtout la clientèle asiatique. Nous devrions réaliser 35.000 pièces d'ici la fin de l'année".

Les chapeaux réalisés en modelage et en sur mesure de Céline Robert © Radio France - Christelle Caillot

Céline Robert retrouve le cœur de son métier

"J'ai commencé à faire des chapeaux dans un lieu magnifique à Poncé-sur-le-Loir il y a plus de trente ans et on recevait plus de 90.000 personnes par an" déclare Céline Robert, un brin nostalgique. "Dès le début, j'ai été à mon compte et j'ai développé ma marque durant toute cette période. Je suis arrivée à Coulaines en 2011. Ma spécialité, c'est le modelage à chaud. On travaille beaucoup à l'export (à 70%) en Chine, en Corée, et au Japon. Tout est fait à la main et c'est ça qui est très précieux. En nombre de chapeaux, on est à 7.000 par an. On a deux types de fabrication : le casual et l'habillé. Et puis à l'automne dernier, on a eu plusieurs coups durs avec plusieurs clients qui ont annulé leurs commandes et la liquidation judiciaire en mars. Aujourd'hui, le fait que Partson ait racheté la marque et repris tous les employés, c'est un grand soulagement. Je peux garder ma marques et faire d'autres créations sous mon nom et les emplois sont non seulement sauvés, mais il y a des créations. Je suis aussi soulagée, car je vais retrouver le cœur de mon métier".

Martine, l'une des couturières de l'atelier de Céline Robert; elle travaille dans la société depuis treize ans © Radio France - Christelle Caillot

Une belle aventure pour les salariés

Martine est très émue d'être interrogée par la radio. Elle travaille depuis treize ans dans l'atelier de Céline Robert et a quasiment les larmes aux yeux quand elle parle de son travail : "en treize ans, j'ai pu faire tous les postes : de la couture en machine plate et des modelages. Cette fusion avec Partson, c'est un soulagement. C'est un renouveau et c'est une page qui se tourne. C'est une nouvelle aventure pour moi qui suis à quelques années de la retraite. C'est toujours enrichissant car en plus, avec la fabrication des casquettes et des bobs de luxe, c'est une nouvelle façon de travailler et nous avons de nouvelles matières et tissus".