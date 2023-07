L’Atelier de la Source de Virginie Mucelli, des savons bio sur le plateau du Vercors

Virginie est savonnière et militante. Elle aime parler de ses produits aux clients qui viennent du mercredi au vendredi dans la petite boutique attenante à l’atelier. Elle explique comment sont fabriqués ses cosmétiques, avec quels produits et quelle est la différence fondamentale entre ses savons et ceux que l’on trouve dans le commerce, qui ne sont, pour la plupart, pas si bons pour notre peau.

Fabriqués à froid – moins de 42° – les produits de l’Atelier de la Source conservent les vertus des composants utilisés pour la fabrication. Pour France Bleu Drôme Ardèche, Virginie propose une petite visite de son atelier.

📻 Ecoutez notre reportage avec Virginie Mucelli

Une fois fabriqués et coulés, les savons demandent trois mois pour que la soude ne s'évacue et que le PH se stabilise. © Radio France - A.W.