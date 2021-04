L'Atelier de Marie à Alès, embauche à l'occasion de la réouverture prochaine de sa terrasse

La réouverture le 19 Mai pour les restaurants disposant d'une terrasse. Un déconfinement tant attendu par une profession qui n'a pas toute choisi le click and collect. A l'Atelier de Marie, une des plus belles affaires d'Alès et une centaine de places assises, on a un gros mois pour s'y préparer.