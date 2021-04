L'atelier de sérigraphie à Coulaines repris par un jeune entrepreneur

L'atelier Art graphique à Coulaines change de main. Son couple de gérant a accepté de le céder à Pierre-Emmanuel Roux, une jeune entrepreneur manceau. Ce dernier, agé de 29 ans, a créé il y a un an sa société Apparelo, spécialisée dans les textiles et objets personnalisées pour les entreprises et associations.

Et pour réaliser lui même ses produits, il a décidé de racheter l'atelier de sérigraphies de Coulaines. "A Coulaines, nous pouvons appliquer nous même sur nos produits les logos et images de nos clients. Cela nous sembler important dans notre stratégie de développement d'internaliser la production".

Cinq embauches en 2021

Pour Pierre Emmanuel Roux, c'est une manière de se distinguer des autres acteurs du marché de l'objet publicitaire. "C'est un marché de 2 milliards d'euros en France, et 80% des acteurs sou-traitent. Ils ne font que du négoce, c'est à dire qu'ils achètent des produits chez des grossistes et ils les font marquer. Nous, avec Coulaines, on peut maitriser la qualité, les délais et les demandes des clients".

2 000 pièces par mois sortent de l'atelier coulainais pour lequel le dirigeant d'Apparelo recrute. "Nous allons embaucher 5 salariés cette année. Nous recherchons un responsable administratif et comptable, des commerciaux et un ouvrier sérigraphiste". Les candidatures sont à adresser à Apparelo via son site internet.