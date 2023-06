L'atelier de taille de pierre Nicolas Bonnet ou la passion du geste !

Tailleur de pierre, un métier de passion

Plus qu’un métier, la taille de pierre est vraie passion pour Nicolas Bonnet.

De la création à la rénovation du patrimoine, tout part d’un d’un bloc brut auquel il faut redonner vie avec des gestes précis .

La pierre pour bâtir et restaurer

a "L'atelier Nicolas Bonnet" on travaille principalement la pierre de Bourgogne et des pierres françaises, mais aussi des marbres italiens et français et des pierres belges.

Un atelier spécialisé dans la conception et la création d’escaliers en pierre, de cheminées et de dallages.

L’atelier intervient également en restauration du patrimoine : escaliers, cheminées, fenêtres à meneaux, corniches …

La transmission d’un savoir faire

Compagnon du tour de France et Maître artisan, Nicolas Bonnet aime transmettre son savoir faire à des apprentis et accueil dans son atelier des compagnons du tour de France