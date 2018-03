Un peu plus d'un an après leur réhabilitation, les Ateliers des Capucins se préparent à l'arrivée des commerces. Le chantier d'aménagement doit démarrer à la fin du mois.

Brest, France

Sept projets de commerces ont été présentés, ce lundi. Quelques semaines avant les fêtes de fin d'année, les ateliers des Capucins devraient accueillir un bar à vin et à tapas, un salon de dégustation de thé et de café, deux espaces de coworking, ou encore une galerie d'art, bijoux et souvenirs bretons.

Un mur d'escalade de 17 mètres de haut

Deux projets vont occuper une bonne partie des Ateliers : d'abord la Fabrik 1801, un restaurant de 1 300 m² qui fera à la fois crêperie, steak house, et coin bistrot. D'autre part, Climb'Up, la plus grande salle d'escalade de Bretagne avec 1 500 m² de surface grimpable et un mur haut de 17 mètres. "La plupart des salles ne dépassent pas les quatorze mètres de hauteur, détaille Julien Valeriano, directeur de Climb'Up Brest. Notre salle va s'étendre sur les deux étages des ateliers, ce qui permet d'avoir une grande hauteur de plafond."

Les commerces occuperont 5500 m² aux Ateliers des Capucins - Image Brest Métropole Aménagement

L'arrivée des commerces ne devraient pas trop perturber les habitués du lieu. Ils sont nombreux à venir faire du skate ou du vélo dans ce grand espace couvert. "Les boutiques installées sur la place des machines occuperont 1 000 m² sur 10 000", explique Ronan Jouan, de Brest métropole aménagement. Les commerces occuperont à terme 5 500 m² sur les 25 000 dont disposent les Ateliers des Capucins.

Quant au cinéma, son ouverture a pris un peu de retard, le projet étant visé par plusieurs recours. Il devrait ouvrir en 2019.