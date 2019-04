L'atelier Google de Nancy a ouvert ses portes au public

Des dizaines de curieux ce samedi à Nancy pour l'ouverture au public de l'atelier Google, un espace de formation au numérique piloté par le géant américain du web. Un lieu qui attire novices et plus expérimentés, entre appétit et méfiance parfois.

Nancy, France

Le troisième atelier Google de France a ouvert ses portes au public ce samedi à Nancy après Montpellier et Rennes. Un espace de formation ouvert du lundi au samedi, de 9 heures à 19 heures, rue Saint-Dizier, avec sept coachs Google à disposition et des conférences portées par des intervenants extérieurs. Google dit vouloir réduire la fracture numérique : la différence entre ceux qui sont très à l'aise avec les outils informatiques et ceux qui en sont plus éloignés.

Lieu chaleureux

Dans cette ancienne boutique EDF, rien à vendre. Google en a fait un lieu accueillant avec canapé à l'entrée, tablettes tactiles en libre-service et ordinateurs à l'étage. Un lieu ouvert pour se former. Eric, en cours de reconversion, n'a pas hésité à s'inscrire :

"C'est vrai que les formations web gratuites et ouvertes à tout public, on en trouve très peu. Qu'on soit d'accord ou pas avec Google, c'est un monde dans l'internet qui est hyper présent. On peut difficilement le contourner."

Une chance ?

Beaucoup de curieux dans cet espace mais aussi des gens très calés en informatique comme Philippe qui porte un projet de start-up autour de l'apprentissage des langues étrangères en ligne. L'arrivée de Google à Nancy l'intéresse évidemment même s'il s'en méfie :

"C'est une crainte et aussi un avantage. Une crainte, du coup, ils peuvent trouver ton projet intéressant, t'aider et te faire quitter ton université. Mais aussi un avantage parce que Google peut nous mettre dans un environnement idéal."

Des formations seront dispensées aux retraités, aux demandeurs d'emploi, et même aux enfants. 1.000 personnes pourraient être formées chaque mois selon Google.