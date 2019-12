L'Atelier Remue Ménages, est une Association née il y a presque 20 ans à Libourne et installée sur la métropole Bordelaise. Elle collecte les encombrants sur Bordeaux, propose des solutions pour un déménagement écologique, et oeuvre pour le bien-vieillir et le maintien à domicile des personnes.

L'Atelier Remue Ménages propose des déménagements économiques et écologiques, et d'autres services

Bordeaux, France

Cette Association est incontournable aujourd'hui, pour chaque foyer et chaque famille qui vit un tournant dans son mode de vie. Par exemple, le déménagement solidaire auprès de personnes précaires ou en difficulté. Service enrichi en 2019, par un service renforcé d’accompagnement au changement de lieu de vie pour lequel l’association a reçu de nombreux prix. Et l’Atelier Remuménage, c’est aussi un ensemble de services destinés aux particuliers qui sont de plus en plus nombreux à faire le choix de la protection de l’environnement et de la solidarité, avec une efficacité de service optimale.

Retour sur la création de l'Atelier Remue Ménages il y a 18 ans, à Libourne avec Elise Chenu Chargée de projet, innovation sociale au sein de l'Association. Copier

Depuis 18 ans, L'Atelier Remuménage agit en faveur de la mobilité inclusive et durable en Gironde. L'Association ne cesse d'innover et de développer ses services : déménagement solidaire et écologique, reconditionnement de cartons, collecte et livraison à vélo.

En 2019 s'est concrétisé un projet expérimenté en 2018 : l'accompagnement au changement de lieu de vie. Cette action humaine, technique et globale vise à améliorer le bien-être des personnes en situation de vulnérabilité dans et vers un logement adapté à leurs besoins. Plus de 100 personnes ont été accompagnées en 2019. L'objectif pour 2020 : aller encore plus loin.

L'Atelier Remue Ménages à Bordeaux oeuvre pour le maintien à domicile des personnes âgées ou en difficulté.

Elise Chenu de l'Atelier Remue Ménages met l'accent sur l'aspect social de l'Association, des tarifs adaptés, et Marie témoigne de la bienveillance de l'équipe. Copier

Le 22 novembre 2019, L'Atelier Remuménage s'est vu décerné le prix Qualitel/Malakoff Médéric Humanis en faveur du bien-vieillir et du maintien à domicile des personnes âgées pour son service d'accompagnement au changement de lieu de vie.