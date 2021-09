L’Atelier Tuffery à Florac (Lozère) roule encore et toujours aux côtés d’Alpine

En 2019, Tuffery et Alpine ont lancé la fabrication d’un jean exclusif, mêlant les styles des deux maisons. Une collaboration qui va se poursuivre avec la création d’un nouveau pantalon explique Julien Tuffery le jeune patron de l’Atelier Tuffery : "on sort un pantalon chino en lin qui apporte un autre style et qui permet d'aller encore plus loin dans une collaboration avec alpine. Donc là, c'est un pantalon un peu plus urbain, c'est très classe et très tendance".

Julien Tuffery le jeune patron de l’atelier tuffery spécialisé dans la fabrication de jean made in France à Florac en Lozère Copier

Installée dans le petit village de Florac en Lozère, l’entreprise aujourd'hui aux mains de l’arrière-petit-fils du fondateur, Julien Tuffery, connaît depuis quelques années une jolie embellie. Sa collaboration avec Alpine en est la preuve : "meme ici, on a toutes les clés pour répondre aux enjeux du 21ème siècle, éco-responsabilité, digital, lieu de vie. C'est une espèce de fierté parce qu’aujourd’hui, on envoie des jeans partout sur la planète. Un artisanat d'excellence très innovant ici en Cévennes, en Lozère, n'est plus du tout isolé de personnes. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir des super collaborations et on peut les faire rayonner à l'international sans trahir nos berceaux historiques. Alpine est à Dieppe, au fin fond de la Normandie. Atelier Tuffery est à Florac au fin fond de nos Cévennes. Aujourd'hui, on arrive à faire des synergies qui sont brillantes à l'échelle de la planète. Le champ des possibles et illimité pour nos territoires ruraux."

Le reportage de Said Makhloufi Copier

