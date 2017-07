L'attente continue pour GM&S, la décision du tribunal de commerce de Poitiers reportée au 31 juillet

Le tribunal de commerce de Poitiers n'a finalement pas décidé du sort de GM&S ce lundi comme c'était prévu. Une nouvelle audience est fixée au 31 juillet à la demande de GMD, le repreneur potentiel, une nouvelle semaine d'attente et d'inquiétude pour les salariés de l'équipementier creusois.

Les salariés de GM et S à La Souterraine vont devoir encore patienter avant de savoir à quelle sauce ils seront mangés. Le tribunal de commerce de Poitiers qui devait trancher ce lundi a finalement repoussé sa décision d'une semaine. Il a accordé un nouveau sursis à l'équipementier automobile creusois à la demande du repreneur potentiel, le groupe GMD. Ce dernier a transmis au tribunal une note en délibéré lui demandant un "court délai". Le tribunal statuera sur l'offre de reprise partielle lors d'une nouvelle audience le 31 juillet à partir de 15 heures.

Une offre de reprise qui ne satisfait de toute manière pas les salariés puisqu'elle prévoit le maintien de 120 emplois seulement sur les 277 actuellement. Pour Yann Augras l'un des délégués CGT de GM et S Industry à la Souterraine, "certains diront 120 (emplois conservés) c'est pas mal, mais on sait très bien qu'une usine de cette surface avec 120 personnes, elle ne tourne pas. Et si c'est pour qu'elle tourne pendant les six mois à venir avec 40 intérimaires cela ne me convient pas et on sait que monsieur Martineau (du groupe GMD) travaille avec des intérimaires. "

Un nouveau blocage

En tous cas, sans même attendre l'annonce de la justice, les salariés de la Souterraine ont décidé ce lundi matin de bloquer à nouveau le site Renault de Villeroy, dans l'Yonne, dont ils ont fait le siège durant trois jours la semaine dernière.