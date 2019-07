L’auberge charcutière : un nouveau concept qui a trouvé sa place dans l’Yonne à Mailly-la-ville

Mailly-la-Ville, France

Depuis l’ouverture fin mai, l'auberge charcutière "Les Coutâs" ne désemplit pas. Une reconversion réussie donc pour Greg Teyssier qui a mis deux ans pour concrétiser son projet. « J’étais prof de musique pendant treize ans au conservatoire d’Auxerre et j’avais envie d’autre chose. Avec Adeline ma compagne, nous avions acheté à Mailly-la-ville sans trop savoir quelle activité nous allions proposer. Passionné de cuisine j’ai donc décidé de passer un CAP de Charcutier- traiteur au CIFA d’Auxerre. Une formation pour adultes de sept mois au cours de laquelle je me suis aussi formé grâce à la maison Marc Colin à Chablis. Et puis on a eu l’idée de ce concept : réunir en un même lieu différentes activités ». Un rayon charcuterie-traiteur ou les produits sont fabriqués sur place sans sel nitrité, sans conservateur et sans colorant précise Greg.

Greg devant son rayon charcuterie © Radio France - Isabelle Rose

L’auberge permet aussi de les consommer sur place et le coin bistrot de prendre un verre. Un lieu de convivialité cher à Adeline qui assure l’accueil et toute la partie administrative. Pour les aider, quatre personnes travaillent à temps partiel à leur côté. Et les clients sont au rendez-vous. « On espère avec toutes ces activités créer une vraie dynamique et faire venir les gens toute l'année". De quoi ravir Jeannine Joublin la maire du village : Nous n’avions plus de café dans le village mis à part le snack vers la rivière qui ne fonctionne que l’été et les gens attendaient l’ouverture d’un lieu où on peut se retrouver toute l’année. » Et les premiers chiffres de fréquentation sont prometteurs. Des touristes, à vélo ou qui naviguent en bateau sur le canal du Nivernais mais aussi une importante clientèle locale ont déjà investi les lieux.

Le couple fourmille d’idées : cet hiver, pour maintenir une clientèle plus locale, des soirées concert, lecture, théatre conférence seront à découvrir.

Noter que le couple gère par ailleurs trois chambres d’hôtes, ouvertes depuis deux ans, juste à côté.

L’auberge charcutière Les coûtas est ouverte tous les jours en été de 7h30 à 21 heures. avec une formule du jour et un menu du jour

Renseignements au 06 60 22 80 55

lescoutas@gmail.com ou sur www.lescoutas.com