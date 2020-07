L’Auberge du Lavoir, à Morcenx La Nouvelle : son chef reste motivé

Un mois et demi d’ouverture, et voilà l’établissement fermé : le confinement a sonné comme une claque pour ses nouveaux gérants. Mais l’auberge est à nouveau ouverte, pour le plaisir de ses patrons et de leurs clients.

Le confinement, il l’a pris comme une claque : Raphaël Orecchioni a repris l’établissement de Garrosse, aujourd’hui dans la commune de Morcenx La Nouvelle. Ouverture le 21 janvier et fermeture comme tous les restaurants le 16 mars. Au bout d’un mois et demi d’activité, le chef a été arrêté dans son élan. « Ça s’est arrêté d’un coup net, assez violemment. ». Depuis le déconfinement, cela repart doucement. Raphaël avait des craintes, que la clientèle ait peur de revenir à cause du protocole sanitaire, mais elle revient. « Les clients nous ont même soutenu pendant le confinement. »

Interview du Chef Copier

Des restaurateurs heureux

Raphaël Orecchioni avec son épouse sont revenus en France, après avoir passé 7 ans au Québec, à Montréal précisément. Ils étaient loin de leur famille, et le pays leur manquait. Ils voulaient s’installer dans le sud-ouest, et ont saisi l’opportunité d’acheter l’auberge : un vrai coup de cœur. « On adore cet endroit, on en est tombé amoureux quand on est arrivé. On aime la région, les gens. On est vraiment heureux. » Côté cuisine, le chef s’appuie sur des produits locaux et de saison. L’Auberge du Lavoir à Morcenx la Nouvelle est ouverte le midi du mardi au dimanche, et le soir du jeudi au samedi.