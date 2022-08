L'augmentation des tarifs de l'électricité et du gaz en 2023 sera "contenue" assure Bruno Le Maire

Au lendemain d'un nouveau record du prix de gros de l'électricité en France pour 2023, Bruno Le Maire assure que l'augmentation des tarifs pour les consommateurs sera "contenue". Le ministre de l'Économie rappelle que "le plafonnement à 4% du tarif réglementé sera maintenu jusqu'à la fin de l'année 2022" et assure qu'il "n'y aura pas de rattrapage sur ce plafonnement en 2023". Selon Bruno Le Maire, les "hausses contenues" à venir en 2023 concernent aussi le prix du gaz.

Les prix de gros de l'électricité pour 2023 ont battu ce vendredi 26 août un record pour la France, atteignant plus de 1.000 euros le mégawattheure (MWh), contre environ 85 euros il y un an. En parallèle, les cours du gaz continuent d'évoluer à des niveaux historiques, à plus de 300 euros le MWh. "Pour les ménages les plus modestes, il y aura des chèques énergie qui permettront d'aider ceux qui sont les plus en difficulté pour payer leurs factures d'énergie", a ajouté Bruno Le Maire. "Nous voulons que ce soit doux, supportable, contenu", a-t-il martelé, ajoutant que les effets de l'inflation pour la population devaient être "lissés dans le temps".

Pour les entreprises, le ministre de l'Économie dit vouloir simplifier l'accès à un fonds de 3 milliards d'euros pour celles qui ont des difficultés à payer leur facture d'électricité. Le gouvernement va "simplifier dans les jours à venir ces critères d'accès au guichet unique de façon à ce que toute entreprise qui est aujourd'hui en difficulté parce que sa facture d'électricité a explosé et qu'elle n'est pas protégée par les tarifs régulés, puisse accéder plus facilement à ces subventions", a promis le ministre.