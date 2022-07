L'augmentation du prix des carburants n'affecte pas la plaisance à Cherbourg

Comme pour les voitures, le prix du carburant a augmenté pour les bateaux, passant à plus de deux euros le litre. Malgré ce prix élevé, les plaisanciers continuent d'utiliser leurs bateaux. La station essence du port Chantereyne n'enregistre pas une baisse brutale de la quantité de carburant vendu.

Sur le port Chantereyne à Cherbourg, la station essence affiche 2.07€ le litre de gazole et 2.16€ le litre d'essence. Pour les plaisanciers, comme Markus, touriste belge, venu remplir son voilier, la hausse n'est pas sans effet : "Là je mets 50 litres, ce qui me coûte environ 100 euros, normalement, je peux mettre 200 litres, mais je limite, j'essaye d'utiliser au maximum le vent", explique-t-il.

"Je ne fais pas l'impasse sur mon voilier, je continue à l'utiliser."

Markus a la possibilité d'utiliser le vent pour se déplacer, il utilise donc en moyenne son moteur deux heures par jour. " Je consomme environ 3 litres par heure, je remplis donc assez peu mon bateau, environ 2 à 3 fois par an. C'est vrai que l'augmentation est importante, mais pour mes vacances deux fois par an, je ne fais pas l'impasse sur mon voilier, je continue à l'utiliser ", ajoute Markus.

Un touriste belge en train de remplir son bateau © Radio France - Marie-Aimée Copleutre

"Le prix du carburant ne semble pas un souci majeur pour nos plaisanciers."

À la station-service du port de plaisance Chantereyne, le chiffre d'affaires a augmenté, mais il n'y a pas une baisse importante du volume de litres vendus. "Le prix du carburant ne semble pas un souci majeur pour nos plaisanciers. Après le port, est comme une ville, il y a des gens qui ont beaucoup de moyens et des propriétaires plus modestes avec des petits bateaux de pêche, pour eux, c'est plus difficile," explique la maire-adjointe en charge du port de plaisance, Muriel Jozeau-Marigné.

Station service du port Chantereyne © Radio France - Marie-Aimée Copleutre

"Certains propriétaires limitent sûrement leurs passages en mer, surtout les propriétaires de petits bateaux à moteur qui peuvent consommer 35 à 40 litres/heure, mais ceux qui ont les moyens tiennent le cap", précise Muriel Jozeau-Morigné.

Globalement, la fréquentation du port en 2022 a légèrement baissé. En revanche, la durée moyenne des plaisanciers dans le port a augmenté en 2022. "Nous avons un bon cru pour 2022. Le port de plaisance de Cherbourg se porte très bien, c'est rassurant, après ces deux dernières années plus calmes", conclu l'élue.