L'augmentation du prix des matières premières se ressent sur le ticket de caisse des Aixois

Marie-Thérèse sort d'un supermarché à Aix-en-Provence avec quelques courses. Dans son chariot, elle a du fromage, des pâtes, du papier toilettes, le tout pour 76 euros. "J'ai pas grand chose alors qu'avant pour 60 euros je faisais mon plein pour quinze jours" explique Marie-Thérèse qui touche 900 euros par mois en travaillant sur un chantier de réinsertion dans un magasin de jouet. La femme de 58 ans tire un trait sur sa santé pour pouvoir continuer à remplir son frigo : "Ça fait des années qu'il me manque deux molaires, mais je ne peux pas me payer une mutuelle pour les remplacer."

Des familles qui se serrent la ceinture

"Tout augmente sauf les salaires" se plaint Khadija, 40 ans, maman de quatre enfants. Sa famille vit avec le seul salaire de son mari qui travaille à l'hôpital d'Aix-en-Provence : "On a six bouches à nourrir." Elle se retrouve avec un ticket de caisse qui affiche 120 euros alors qu'avant elle en avait pour 70 euros "pour les mêmes produits." Khadija est obligée de se serrer la ceinture : "On ne met plus le chauffage électrique. On a acheté des polaires. C'est le ski, mais à la maison pour pouvoir se payer à manger."

Le prix du pain augmente aussi

En boulangerie aussi, la note risque de devenir plus salée dans les mois à venir. Conséquence de la flambée du prix des matières premières. Par exemple le prix du blé a augmenté de 30 % cette année. Pour l'instant, la baguette coûte encore 90 centimes dans la boulangerie Aux Pains de César à Aix-en-Provence mais "après, on va être obligé d'augmenter pour suivre le prix des fournisseurs" explique la responsable Corine.

Khadija doit nourrir une famille de six personnes avec ses courses. © Radio France - Morgane Guiomard

Corine est responsable de la boulangerie Aux pains de César à Aix-en-Provence. © Radio France - Morgane Guiomard