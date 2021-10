L'auteure sénonaise Stone Marten crée sa maison d'édition à Sens

Créer sa maison d'édition, c'est l'histoire d'une reconversion salutaire pour cette mère de trois enfants, diplômée en ressources humaines, qui ne trouvait plus d'intérêt à son travail. À 35 ans, Stone Marten habitante de Sens dans l'Yonne, tourne une page de son histoire professionnelle.

"Cela fait des années que je vogue de boulot en boulot, sans jamais trouver ma place. J'étais là, à proposer à des gens d'aller bosser pour des entreprises pour le SMIC, pour une misère. C'était à l'opposé de mes valeurs humaines donc je n'arrivais pas du tout à trouver de l'intérêt dans ce que je faisais."

Extrait du premier livre qui sera publié par les Editions Stone Marten © Radio France - Editions Stone Marten

Des milliers de lecteurs sur les réseaux sociaux

C'est dans l'écriture, sur les réseaux sociaux avec désormais un total de près de 20.000 lecteurs sur Facebook, Instagram et Wattpad, qu'elle a trouvé son épanouissement : "avec le recul, je me rends compte que j'ai crée quatre séries littéraires, j'ai publié une centaine de poésies, plusieurs nouvelles, ça a été lu, apprécié, partagé, donc je pense que c'est cela être auteur. A partir du moment où on partage nos mots et que cela fait écho chez les autres."

"Et là mon fils me regarde dépité, en disant - maman tu passes ton temps à nous dire qu'il faut réaliser nos rêves" - Stone Marten, fondatrice de la maison d'édition à son nom Copier

Le déclic, grâce à une histoire d'enfant

Alors pourquoi ne pas publier sur papier lui demande un jour son fils ? Elle lui disait toujours qu'il fallait vivre ses rêves. A six ans, le garçon fait remarquer à sa mère qu'elle ne vit pas le sien. "Je me disais que c'était compliqué. Je demandais - comment est-ce que je vais distribuer les livres, comment est-ce que je vais les vendre, comment je vais imprimer ? Je ne connais pas ce métier. Et un jour, une histoire pour enfants m'est venue en tête. Je ne sais pas pourquoi mais c'est cette histoire pour enfants qui a tout déclenché." Aujourd'hui, Stone Marten veut créer une collection : "Histoires du soir pour les enfants particuliers".

"Mettre en lumière tous ces enfants pas représentés dans la littérature jeunesse" - Stone Marten Copier

Les éditions Stone Marten comptent aussi publier l'icaunaise Alexandra Bitouzet, déjà auteure de six romans et recueils de nouvelles.