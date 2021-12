L'autorité de la concurrence enquête sur des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du carburant

L'autorité de la concurrence s'autosaisit de la question de l'approvisionnement, du stockage et de la distribution des carburants dans l'île. Si des pratiques anti concurrentielles sont suspectées, elles déboucheront sur une procédure contradictoire.

11 à 12 centimes de plus que sur le continent, c'est que paie à la pompe l'automobiliste dans une station-service Corse.

Le 17 novembre 2020, l'autorité de la concurrence avait rendu un avis sur la cherté de la vie dans l'île dans plusieurs domaines afin d'éclairer le ministère de l'économie. Elle demandait de réguler le stockage et la distribution du carburant.

Cette même autorité de la concurrence vient d’ouvrir une enquête plus approfondie, afin de comprendre les causes du phénomène.

Pourquoi le carburant est-il trop cher en Corse? L'autorité de la concurrence a annoncé sa saisine d'office de pratiques présumées dans le secteur de l'approvisionnement, du stockage et de la distribution en Corse des carburants, en situation de quasi-monopole.

Cette action intervient presque un an après l'avis rendu par le même organisme sur le sujet. Cet avis consultatif avait abouti à des propositions pour mieux réguler le stockage et l'approvisionnement sur un territoire où la TVA dans le secteur est de 13%, contre 20% sur le continent.

En ouvrant cette fois une procédure contentieuse, l'autorité de la concurrence veut donc en avoir le cœur net.

Si aucune pratique anticoncurrentielle, comme des ententes ou des abus de position dominante ne sont relevés, le dossier sera clôturé à l'issue de l'enquête.

Dans le cas contraire, une procédure d'engagement avec la société, c'est-à-dire des négociations seraient en cours.

Enfin, en cas de notifications de griefs, la sanction maximale encourue est de 10% du chiffre d'affaires.

Propriétaire des dépôts pétroliers de la Corse, la société Rubis alimente les dépôts de Lucciana et Ajaccio. Sa filiale, Vito, est la franchise de 61 entreprises, soit la moitié des stations-service corses.