L'autoroute ferroviaire Bayonne - Cherbourg est sur les rails

C'est l'Espagne reliée à la Grande Bretagne et l'Irlande via le réseau ferré français, avec étapes au Pays basque et dans le Cotentin. Le Cherbourg-Bayonne est l’un des trois grands projets de ferroutage français, avec Perpignan-Rungis (train des primeur) et Calais-Sète.

La future autoroute ferroviaire Mouguerre-Cherbourg va permettre d'économiser 25 000 trajets de camions semi-remorque par an et autant de tonnes de CO2. L'idée est simple, des semi-remorques arrivent d'Outre-Manche par bateau ...après passage par un terminal à Cherbourg les marchandises arrivent par train de nuit à Mouguerre. Des véhicules tracteurs viennent alors chercher les semi-remorques avant de repartir.

Philippe Norindr chef du projet Cherbourg-Mouguerre explique **"**ces trains de nuit vont partir de Mouguerre vers 19 h et inversement, ils partiront aussi de Cherbourg vers 19 h. Ils vont se croiser au milieu de la nuit. Ces trains sont composés de 22 wagons vont permettre de transporter 44 semi-remorques pratiquement tous les jours." Il conclue "les remorques sont déposées de nos trains vers les navires de Brittany Ferries et repartent vers l'Angleterre et vers l'Irlande...et inversement".

Pour que tout fonctionne le ferroutage doit pouvoir s'appuyer sur des terminaux de fret et le transporteur Brittany Ferries va installer un immense terminal de fret à Mouguerre sur un terrain de 5 hectares, à côté du Centre Européen de Fret. Le groupe va aussi investir dans un autre terminal celui de Cherbourg . Cette plate-forme ou "hub" va permettre de charger et décharger les semi-remorques sur les wagons, "des wagons pivotants" explique Philippe Nodindr "une technique très particulière et qui permet en fait de charger et décharger le train entier". Brittany Ferries a acheté cette technologie française de la marque Lohr fin janvier, des wagons surbaissés, adaptés pour ce type de fret longue distance.

A Mouguerre cette plateforme XXL de 900 mètres de long et de 50 mètres de large va abriter les quelques 750 mètres de voies ferrés. Quand le train arrivera douze stations de déchargements vont évacuer la vingtaine de semi-remorques acheminés vers les camions, et inversement les camions qui arrivent les stations chargeront le train de fret, qui partira alors pour Cherbourg.

Le groupe Brittany Ferries a signé une promesse d'achat pour ce terrain mi-janvier avant d'investir. Pour les opposants au projet comme le CADE, ce projet va causer la perte irrémédiable des barthes de Mouguerre, des plaines alluviales considérés comme des puits à CO2. le chef de projet Mouguerre Phillipe Nodindr l'admet et rappelle l'impact écologique vertueux du ferroutage tout en concédant que la loi prévoit de compenser la désartificialisation des sols.

Brittany Ferries inaugure cette autoroute sur rail tout en affichant d'autres horizons logistiques. Le ferroutage pourra, à terme, se réaliser en direction d'autres pays européens. grâce à des partenaires comme Novatrans, vers le nord de l'Europe et Ambrogio vers la Méditerranée. "Mouguerre va devenir un vrai centre européen de logistique fret multimodal et interopérable entre opérateurs" conclue Philippe Nodindr

La 1er pierre ou 1er rail sera posé théoriquement en avril mai prochain, suivi d'un chantier de 13 mois. Le 1er chargement par ferroutage doit théoriquement partir (ou arriver...) de Mouguerre le 1er juillet 2024...