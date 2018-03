Une prochaine réunion en Comité central d'entreprise (CCE) est prévue le vendredi 22 mars au siège social du volailler breton, à Châteaulin. Entre les conditions difficiles imposées par MHP pour reprendre l'affaire et les ennuis judiciaires, l'avenir s'annonce bien sombre pour le groupe Doux.

Chateaulin, France

Même s’il s’en sort, Doux va y laisser des plumes. Vendredi 22 mars, une nouvelle réunion en Comité central d'entreprise (CCE) est organisée au siège social du volailler breton, à Châteaulin. Une réunion auparavant prévue mercredi 21 mars mais décalée à cause des négociations intenses entre l’industriel breton et son possible repreneur ukrainien MHP.

MHP veut délocaliser

MHP a déposé son dossier de reprise de l’intégralité de l’industriel breton vendredi 9 mars. Il a démenti vouloir supprimer 500 des 1200 salariés de Doux, comme l'avait annoncé le magazine Challenges. D'un autre côté, il a déjà annoncé aux syndicats qu'il n'était pas intéressé par le site de Chantonnay. Il compterait aussi délocaliser toute la production d'entrée de gamme dans ses usines en Ukraine, les coûts de production y étant bien moins chers qu'en France.

Les sites bretons devraient servir à produire du poulet plus haut de gamme comme la marque FitLife, exportée majoritairement en Arabie Saoudite. A travers la marque Doux, très populaire au Moyen-Orient, c'est cette zone de marché que MHP vise : elle a exporté 23% de ses poulets au Moyen-Orient en 2017. D'après sa porte-parole, l'entreprise ukrainienne vise 35% d'ici 5 ans.

Doux et la justice

Doux a aussi des ennuis judiciaires : en 2013, la Commission européenne s'aperçoit que les poulets Doux ont une teneur en eau supérieure aux normes européennes. L'Union européenne (UE) soupçonne l'industriel breton d'alourdir ses poulets pour percevoir plus de subventions européennes. En 2010, Doux percevait 400 euros par tonne de poulet congelé exporté. La cour de justice de l'UE a déjà rendu un arrêt défavorable. Le tribunal administratif de Rennes pourrait condamner Doux à payer une amende allant de 60 à 90 millions d'euros. Il doit rendre son jugement mi-avril.