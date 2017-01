L'avenir d'Amiens évoqué à Matignon

Après l'annonce de la fermeture de l'usine Whirlpool en juin 2018 à Amiens, le Premier Ministre Bernard Cazeneuve reçoit plusieurs élus de la Somme à 17h30 ce jeudi à Matignon. Le développement de l'Amiénois y sera abordé.

Deux jours après l'annonce de la fermeture de Whirlpool à Amiens, le Premier Ministre, Bernard Cazeneuve, a rendez-vous à partir de 17h30 à Matignon avec plusieurs élus de la Somme pour aborder ce dossier et plus globalement le développement de l'Amiénois. Interrogé par le député socialiste de la Somme, Pascal Demarthe, mardi après-midi à l'Assemblée Nationale, Bernard Cazeneuve avait indiqué qu'il souhaitait mettre en place un "plan particulier" pour Amiens pour trouver des axes de développement".

Dégager des pistes de travail

Autour du Premier Ministre, il y aura entre autres la Ministre du Travail, Myriam El Khomri, celui du Transports, Alain Vidalies, le Secrétaire d'Etat à l'Industrie Christophe Sirugue ainsi que les secrétaires d'Etat, ex-députées de la Somme, Pascale Boistard et Barbara Pompili. Du côté des élus de la Somme, Alain Gest, député et président d'Amiens Métropole et le maire d'Amiens, Brigitte Fouré seront présents. Le conseil municipal d'Amiens a d'ailleurs été décalé à 21h ce jeudi au lieu de 18h. Le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand ainsi que celui du Conseil Départemental de la Somme, Laurent Somon, seront du rendez-vous tout comme les préfets de région et de la Somme. Enfin, les députés et sénateurs ont été conviés.

Alain Gest "intrigué"

Les dossiers sociaux et industriels doivent être évoqués au cours de cette réunion. L'idée est de dégager des pistes de travail dans un premier temps. Alain Gest, le président d'Amiens Métropole se dit "intrigué" par l'annonce d'un "plan" pour Amiens. Il espère que l'Etat va aider à la reprise du site de Whirlpool et à sa réindustrialisation et l'annonce d'un plan particulier pour Amiens, l'intrigue après la fusion des régions et la perte du statut de capitale régionale sans réelle compensation.

"Un coup de com" pour Hubert de Jenlis

Le député socialiste Romain Joron espère que l'approche des échéances électorales, accélère le dossier tandis que pour le centriste Hubert de Jenlis, vice-président au Conseil Départemental de la Somme et candidat aux législatives dans la deuxième circonscription, cette annonce est "un coup de com".