L'avenir de l'usine Tereos d'Haussimont toujours incertain

Les 67 salariés de l'usine Tereos d'Haussimont, dans la Marne, ne savent toujours pas ce qu'ils vont devenir. Cinq mois après l'annonce de la mise en vente du site par le deuxième groupe sucrier mondial , une réunion était organisée ce jeudi en préfecture, à Châlons-en-Champagne, pour parler des potentielles offres de reprise, et ainsi éviter une fermeture du site "à l'issue de la campagne 2023/2024", comme l'envisage Tereos.

Quatre représentants du personnel de la féculerie attendaient devant la préfecture d'être fixés sur leur sort, ce qui n'a pas été le cas. A la sortie de la réunion, le président du Conseil d'administration de Tereos, Gérard Clay a simplement déclaré "on continue notre chemin de réflexion".

Face à lui, les représentants du personnel de l'usine d'Haussimont ont le visage fermé. Xavier Creusot, élu du Comité social et économique, est persuadé que "leur décision est déjà prise, c'est la fermeture, et ce n'est pas très agréable", confie ce salarié qui travaille depuis 32 ans sur le site d'Haussimont.

Les représentants des salariés dénoncent "un manque de transparence" de Tereos

Fabien Protat, lui aussi élu du CSE, n'est pas plus optimiste. Et il aurait aimé une réponse claire de la part de Tereos. "Il y a un manque de transparence. On n'a aucune information, ils ne laissent rien filtrer. On ne sait même pas quels industriels sont venus visiter". Il estime devoir simplement s'en remettre à un calendrier.

La date du 29 août est particulièrement cruciale. Elle représentait, jusqu'ici, la date limite pour déposer une offre. D'après le maire d'Haussimont, ce délai sera probablement rallongé. Alors Bruno Roulot se veut plutôt optimiste.

Mais les élus du CSE n'ont plus d'espoir.

Les salariés qui veulent rester chez Tereos "devront faire beaucoup de kilomètres"

Les représentants des salariés de la féculerie d'Haussimont, comme Fabien Protat, craignent que, même si un repreneur se manifeste, "il ne reprenne que les murs, et pas les employés".

Les représentants des salariés se donnent d'ores et déjà pour mission de "bien négocier" le futur et "probable" PSE, Plan de sauvegarde de l'emploi. Ils s'inquiètent du reclassement des employés. "Après la fermeture de la distillerie de Morains, aucune mutation ne sera possible à Connantre, qui est tout proche. Alors s'ils veulent rester chez Tereos, les salariés devront faire beaucoup de kilomètres", craint Quentin Chenet.

Une nouvelle réunion est prévue le 29 août, avec l'un des élus du CSE et des représentants de Tereos. Une autre se tiendra le lendemain, le 30, sur le site d'Haussimont, en présence de l'ensemble des salariés. Quant au maire d'Haussimont, il espère, en cas de fermeture, que l'usine de sa commune ne deviendra pas "une friche industrielle".