L'avenir des prothèses mammaires se prépare à La Rochelle

C'est une entreprise rochelaise parmi les plus innovantes, positionnée dans le secteur médical. Meccellis est en train de finir de réunir 6 millions d'euros pour financer son nouveau projet : la création d'implants mammaires 100% naturels, pour les femmes qui ont subi l'ablation d'un sein. 6 millions d'euros dont 400.000 euros versés par l'Etat dans le cadre du plan de relance, et de l'appel à projets "Territoires d'avenir". Ce qui valait bien la visite d'un ministre, Olivier Dussopt le ministre des comptes publics, de passage à La Rochelle.

La reconstruction des seins, Meccellis connaît déjà bien ce secteur. Depuis cinq ou six ans, la petite société biotechnologique rochelaise commercialise déjà des "matrices dermiques", membranes naturelles qui servent à enrober les implants mammaires en silicone, et favoriser leur acceptation par le corps humain.

Ces membranes sont d'origine porcine, soulignent Anthony Peres et Guillaume Hofmanski, les deux fondateurs de Meccellis, qui disposent d'accords avec des abattoirs pour récupérer des peaux de cochons destinés à l'alimentation humaine : "voici la peau du cochon, une fois que nous l'avons traitée, et qui est donc compatible avec l'être humain. Plus besoin de traitements anti-rejets, cette peau a été purifiée et est désormais composée à 98% de collagène."

Se passer du silicone

Ses matrices dermiques, Meccellis les distribue dans une vingtaine de pays. Elles ont notamment permis aux chirurgiens de faire évoluer leur pratique, en posant leurs implants sans inciser les muscles pectoraux de leurs patientes, ce qui est beaucoup moins invasif. Mais pour les deux associés rochelais, il s'agit maintenant d'aller plus loin dans le naturel, en se passant aussi du silicone.

Après avoir cherché longtemps, Anthony Peres et Guillaume Hofmanski ont trouvé la solution, protégée par des brevets. Il s'agit d'un matériau au nom un peu barbare : P4HB. Un biopolymère né de la fermentation de micro-organismes. Il permet de faire des sortes de moulages creux de seins : "une fois que cet implant en P4HB est hydraté, il redevient souple, et le chirurgien va l'implanter sur le corps de la patiente, et y injecter de la graisse prélevée sur la patiente, pour combler l'espace restant."

Sur son présentoir, l'implant mammaire en P4HB que souhaite développer Meccellis. © Radio France - Julien Fleury

Cinq ans pour y arriver

Au bout de quelques semaines, l'implant lui-même va disparaitre, dissous dans l'organisme. Laissant un sein pratiquement naturel. "On ne verra pas la différence entre les tissus implantés, et les tissus qui se trouvent à côté" promet Anthony Peres. Voilà qui pourrait convaincre de nombreuses femmes de se lancer dans cette chirurgie. Alors qu'aujourd'hui selon les deux ingénieurs rochelais, un tiers des femmes renoncent à la reconstruction, en raison notamment de la mauvaise image des prothèses silicone, liée à des scandales.

Meccellis se donne cinq ans pour arriver à un produit commercialisable. Toute la préparation se fera à La Rochelle, dans des nouveaux locaux fournis par l'agglomération. La société compte d'ailleurs embaucher sept personnes dans l'année, qui s'ajouteront aux 13 salariés.