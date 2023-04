L'avenir des salariés de Tereos toujours en suspend dans la Marne

Où seront-ils dans les prochaines années ? Difficile encore pour les salariés marnais de Tereos de répondre à cette question. Le 8 mars dernier, la direction annonçait dans un communiqué fermer sa distillerie de Morains et chercher un repreneur pour sa féculerie d'Haussimont.

ⓘ Publicité

"On est pas tout à fait d'accord"

Pour le premier site, un Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été mis en place le 17 mars et doit durer jusqu'au 24 mai. A cette date, la direction et les représentants du personnel devront avoir trouvé un accord pour les 27 salariés de l'usine. Tereos s'est engagé à les reclasser dans le groupe. Des négociations sont en cours : "Ce n'est que le début, mais on est pas tout à fait d'accord, explique Michel Dagnée, qui représente ses collègues. Certains postes ne correspondent pas aux qualifications des personnes concernées. En fait, beaucoup sont des places d'ouvriers peu qualifiés, mais dans l'établissement, on a de nombreux agents de maitrise."

Ces salariés seraient reclassés à la sucrerie de Connantre, où en dehors de la région, en fonction des possibilités de déménagement. Ils comptent d'ailleurs continuer à "mettre la pression", selon Michel Dagnée. Une nouvelle manifestation est prévue cette semaine devant l'usine.

Les salariés d'Haussimont dans le flou

Du côté de la féculerie d'Haussimont, les équipes sont dans le flou. Tereos cherche un repreneur. Si personne n'est trouvé, quel sera le sort de la soixantaine de salariés ? "On n'a aucune nouvelles", explique un délégué du personnel. L'activité doit être maintenue pour la prochaine campagne de pommes de terre, entre septembre et décembre. Des membres de la direction devraient d'ailleurs*"bientôt"* se déplacer sur le site.

La direction de Tereos n'a pas répondu à nos sollicitations.