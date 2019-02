L'avenir des thermes des Eaux-Bonnes suspendu aux résultats des expertises judiciaires

Pau, France

Il y a beaucoup de points d'interrogation sur l'avenir des thermes des Eaux-Bonnes, en vallée d'Ossau. Ce qui bloque tout c'est la fameuse bulle de l'espace thermoludique et sa piscine suspendue. Suite à des malfaçons, cet espace n'est toujours pas ouvert. La justice doit se prononcer après de multiples expertises. Et on se demande si le groupe Valvital qui exploite les thermes va rester.

Pour l'instant Valvital se dit prêt à assurer la saison 2019, même si la délégation de service public accordée par la commune en 2010 a expiré au 30 janvier. A l'époque, le groupe Valvital reprenait les thermes avec la volonté d'y créer un centre thermoludique et d'ouvrir toute l'année. Les travaux ont débuté en 2014, mais à l'été 2015, les thermes n'ont pas pu ouvrir à cause des retards. Déjà à l'époque, la pose de la fameuse bulle transparente s'avère très complexe. Il avait fallu réorienter les 650 curistes qui avaient réservé. On annonce une ouverture des thermes et de la bulle le 4 juillet 2016, puis le premier août ; mais ce jour là, seul l'espace thermal ouvre. Quelques jours plus tard la base en béton de deux piliers qui soutiennent la piscine suspendue éclatent. Depuis, les expertises s'accumulent.

Le maire des Eaux-Bonnes négocie avec Valvital

La délégation de service public est expirée, mais en cas de circonstances particulières elle peut être prolongée d'un an, à condition de conclure un avenant. L'accord de principe vient d'être voté en conseil municipal, reste à rédiger la convention financière, et c'est compliqué. Le maire, Stéphane Courtié, estime que Valvital doit verser les loyers prévus dans la délégation de service public et que le groupe doit simplement faire venir plus de curistes. Ce n'est pas du tout le point de vue de Valvital qui annonce un déficit annuel autour de 200 000 euros.

Avant fin mars, la mairie et Valvital doivent se mettre d'accord sur la convention financière. Pour la suite tout dépendra des dernières expertises attendues au mois de juin. Ensuite les travaux devraient reprendre pour une ouverture de l'espace thermo-ludique envisagée courant 2020. Mais une nouvelle délégation de service public devra être lancée. Reste à savoir si Valvital sera à nouveau candidat ou s'il y aura d'autres exploitants intéressés. Un avenir à lire dans la boule ou plutôt la bulle de faux cristal.