L'avenir du foyer Albert Thomas est désormais officiel, tourné vers l'hébergement d'urgence

On en sait désormais plus sur l'avenir du foyer Albert Thomas à Tours, ce foyer placé en liquidation judiciaire en fin d'année dernière et toujours occupé aujourd'hui par une vingtaine des résidents qui refusent d'en partir.

Le préfet a rendu public ce mardi les modalités de la réouverture du foyer Albert Thomas. Il a confirmé que celui ci allait être repris par la Croix Rouge pour redevenir un vrai accueil d'hébergement d'urgence, ce qui n'était plus le cas. Bien avant la liquidation judiciaire, le simple accueil de nuit s'était progressivement transformé en accueil de jour et de nuit. Le préfet veut en finir avec cette situation. Et la Croix Rouge a été justement choisie pour rétablir un hébergement d'urgence, de 18h à 8h, pour tous ceux qui appellent le 115, le numéro du Samu social. L'association doit donc investir les locaux lundi prochain, le 20 mars, les remettre en état et rouvrir les 36 places une semaine plus tard, le 27 mars.

Que va-t-il advenir des 19 personnes qui occupent toujours ce foyer ?

Douze migrants dont les demandes d'asile sont encore en cours vont se voir proposer des hébergement adaptés, comme au Centre d'accueil et d'orientation de Saint Pierre des Corps. Les sept autres, dont les demandes d'asile ont été rejetées, vont pouvoir rester au sein du foyer, mais la nuit uniquement.

Le vrai enjeu en fait, c'est de faire partir tout le monde pour lundi prochain, le temps d'une semaine. Des nuits d'hôtels vont leur être proposées mais encore faudrait il que ces migrants acceptent. Et ce n'est pas gagné. Dans une lettre envoyée la semaine dernière à la Croix Rouge au niveau national, le comité de soutien au foyer Albert Thomas disait rejeter l'idée d'un foyer ouvert la nuit uniquement.