L'avenir du zoo de Lunaret à Montpellier inquiète des salariés en grève

Les portes du zoo municipal de Lunaret à Montellier sont restées closes ce samedi 29 janvier. La direction ne les a pas ouvertes car une quinzaine de salariés sur la centaine qui y travaille faisait grève. Le syndicat Force Ouvrière était là pour les soutenir. Quelques visiteurs déçus n'ont pas pu y entrer : "j'ai toujours été au zoo avec mes parents depuis toute petite. C'est un plaisir fabuleux. C'est une superbe promenade en famille" raconte Chantal 57 ans, venue avec sa fille et ses petits-enfants.

Les soigneurs animaliers dénoncent leurs conditions de travail. Mais surtout, s'inquiètent de l'avenir du parc zoologique. Comme Nikita*, elle déplore les nombreux animaux retirés du parc ces dernières années, 70 % selon le syndicat. Selon un rapport de la Direction Départementale de la Protection des Populations, 60 animaux ont été transférés ailleurs en 2021.

L'avenir du zoo inquiète les salariés

Nikita se pose beaucoup de questions : "Quel type d'animaux on va présenter ? Est-ce qu'il va continuer à y avoir un zoo ?" Pour elle, "on a quasiment plus d'animaux en programme de conservation. À un moment donné, il faut qu'il y ait un vrai programme de conservation pour garder le coté pédagogique qui est le but du parc zoologique municipal."

Le directeur du site, Luc Glomel, est resté devant le zoo ce samedi. Sur la question des animaux, Luc Glomel répond : "on a dû faire partir un certain nombre d'animaux. Soit parce qu'ils ne seront pas conservés dans le futur zoo. Soit parce qu'ils sont dans des enclos qui ne répondent plus aux normes. Donc on est obligés d'enlever les animaux pour pouvoir réparer les enclos et les remette dedans après si ces espèces sont conservées. C'est une question de responsabilité de moi, le directeur, et du propriétaire, la Ville de Montpellier." L'exemple des rhinocéros a été évoqué. Le directeur explique qu'ils doivent partir parce que le terrain n'est plus adapté pour les accueillir.

"Maintenir un zoo dans une municipalité comme celle de Montpellier, ça coute cher" - Luc Glomel, directeur de site

Une question subsiste : que va devenir le parc zoologique de Lunaret ? Elle est dans toutes les bouches des salariés en grève. 30 millions d'euros vont être investis par la ville pour le rénover car il n'est plus aux normes. "On nous demande de continuer à porter un projet de rénovation de zoo. Mais on sait qu'on ne pourra pas le refaire à l'identique et dans la dimension qu'il avait. On aura pas les moyens de maintenir un zoo dans la taille qu'il avait autrefois. Il avait cette dimension autrefois parce qu'on ne tenait pas assez compte de la réglementation. Elle s'est durcie. Maintenir un zoo dans une municipalité comme celle de Montpellier, ça coute cher" explique le directeur de site, Luc Glomel.

Bertrand*, soigneur animalier pointe du doigt un argent mal investi : "La direction a des folies de grandeurs quant aux travaux à pratiquer sur ce terrain là. Sauf que la mairie ne suit pas financièrement. En attendant, tout se meurt au sein du parc. Les enclos tombent en ruine. Alors qu'on aurait pu les réparer depuis longtemps."

Sauf qu'il n'y a pas que le zoo qui doit être repensé, mais tout ce qu'il y a autour rétorque la direction. Et ça prend du temps et de l'argent. "30 millions d'euros. C'est un investissement lourd qui doit se justifier dans le temps. Donc il faut penser le zoo de dans 30 ans" explique Luc Glomel. Il ajoute : "La décision politique exprimée très clairement par le maire (de Montpellier NLDR) Michael Delafosse c'est de conserver un zoo à l'intérieur d'un grand site. Donc ça inclura le Bois de Montmaur et les rives du Lez. Il faut donc repenser et rénover entièrement l'espace."

Le zoo sera réouvert dimanche 30 janvier mais le mouvement de grève pourrait se reconduire les prochains samedi.

*Les prénoms ont été modifiés pour respecter l'anonymat du personnel