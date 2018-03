Sillé-le-Guillaume, France

Coco plage c'est 150 hectares, quatre étangs, un camping... Chaque année, le site coûte près 670 000 euros à la communauté de communes qui loue le terrain et doit entretenir ce site naturel classé. Les charges salariales représentent près de la moitié du budget.

Un site très touristique mais pas de retombées pour la collectivité territoriale

Selon une étude du SCoT, Sillé plage draine près de sept millions d'euros de retombées économiques. Le problème c'est que la collectivité ne profite pas des recettes du tourisme. "Il n'y a pas de droit d'entrée, explique Joël Méténier, le président de la communauté de communes de Champagne conlinoise et du Pays de Sillé, donc les touristes ne payent rien quand ils entrent sur le site." Les seuls revenus de la collectivité viennent de la location des commerces proches du lac et du camping. Sauf que le camping est aussi déficitaire, de 90 000 euros.

Un déficit qui dure depuis des années

Les collectivités se renvoient la balle. Le conseil départemental gérait le site avec Sillé-le-Guillaume, avant de se retirer en 2008. La ville a ensuite assuré la gestion seule jusqu'à ce que la communauté de communes prenne la relève en 2014. Mais depuis la fusion, l'an dernier, entre le Pays de Sillé et la Champagne Conlinoise, le fonctionnement de Sillé plage pèse très lourd sur le budget de la nouvelle entité.

"Nous sommes une petite collectivité de 20 000 habitants, c'est inconcevable de mettre des sommes pareilles. On ne peut pas se permettre près de 500 000 euros de déficit" affirme le président de la communauté de communes.

Les élus pourraient renoncer à la gestion du site à terme

Les élus veulent donc réduire les dépenses, comme le petit train dont la gestion déléguée qui coûte 30 000 euros par an et, encore une fois, ne rapporte rien à la collectivité. Il y a aussi la possibilité d'augmenter les impôts, "mais ce serait une solution de dernier recours" assure Joël Méténier. Les élus ont jusqu'au 15 avril pour trouver des solutions et voter le budget annuel. Le contrat qui lie la collectivité et le propriétaire du site, l'Office nationale des forêts, arrive à termes fin 2019. S'ils n'arrivent pas à rééquilibrer les comptes, les élus pourraient remettre en question cette concession et donc ne plus assurer la gestion de Coco plage.