L’avenir s’assombrirait-il pour l’IRA de Bastia ?

Bastia, France

La réforme est en marche. Et l’IRA (Institut Régional d’Administration) n’y échappera pas. Les décrets ont été signés au début du mois de février. Ils modifient la durée de la formation des futurs cadres fonctionnaires. La CFDT dénonce des conséquences sociales et économiques catastrophiques pour une ville comme Bastia avec moins de stagiaires, et donc moins de logements et moins de consommations.

Le syndicat s'inquiète aussi pour l'avenir de l'IRA de Bastia.

Le directeur de la structure se veut au contraire rassurant.