L'avenir s'éclaircit pour la maternité de Porto-Vecchio

Le texte du schéma régional de santé, qui avait provoqué la vive inquiétude du collectif de soutien à la maternité de Porto-Vecchio, a été modifié. L'annonce est faite ce mardi 19 septembre à l'issue d'un peu plus de deux heures de réunion entre le collectif et la direction régionale de santé. "Rassurés", les membres du collectif attendent désormais de connaître le montant du financement qui sera accordé à la maternité. D'ici là, la grève est suspendue.

ⓘ Publicité

Après avoir alerté le ministre de l'Intérieur lors de son déplacement à Ajaccio, puis obtenu un rendez vous avec la direction de l'Agence régionale de santé, les membres du collectif de soutien à la maternité et aux urgences de la clinique de l'Ospedale sont soulagés. Pour Marie-Françoise Papi, la modification du texte "est une bonne avancée".

La directrice générale de l'ARS, Marie-Hélène Lecenne indique qu'elle a "reconnu qu'il y avait eu une incompréhension" et qu'elle a "proposé une nouvelle rédaction qui permette de sécuriser ou de rassurer le collectif et toutes les parties prenantes du territoire". Elle annonce également qu'une étude va être lancée "sur la santé de la mère et de l'enfant, pour voir comment compléter l'offre locale".

Quel financement ?

"Reste à résoudre le problème du financement", prévient Marie-Françoise Papi, précisant qu'une réunion doit avoir lieu entre la direction de la maternité et l'ARS. Rendez-vous pour lequel "le collectif reste attentif, car c'est le nerf de la guerre", poursuit-elle, tout en prévenant de "la détermination du collectif, prêt à se faire entendre jusqu'à la présidence de la République" à l'occasion de la venue prochaine d'Emmanuel Macron en Corse.

Les syndicats, qui avaient déjà suspendu leur grève en attendant le rendez-vous de ce mardi, poursuivent cette suspension jusqu'au lundi 25 septembre prochain dans l'attente d'un retour sur cette question du financement.