L'aventure de "New Duralex International" est lancée

Le changement est en partie symbolique, mais désormais la verrerie de la Chapelle-Saint-Mesmin a un nouveau nom : la société New Duralex International. L'illustration que le groupe Cookware International, la maison-mère de Pyrex, veut aller vite, alors que la justice lui a donné les clés de l'usine le 28 janvier dernier. Les 246 salariés ont été conservés.

Un nouveau nom

"L'entreprise s'appelle désormais New Duralex International : c'est à la fois un gage de respect du passé et une projection vers l'avenir", explique José-Luis Llacuna, PDG de Cookware International, et désormais directeur général de la verrerie. Ses premiers pas à l'usine de la Chapelle St Mesmin l'ont d'ailleurs ravi : "Il y a à la fois une attente et une adhésion incroyables de la part de toutes les équipes de Duralex. L'accueil a vraiment été exceptionnel."

Ces premiers jours ont permis d'avancer sur l'état des lieux : "Nous n'avons pas eu de surprise, commente Claude Bin, directeur industriel Cookware. Il y a un certain nombre de marques de vétusté qu'il va falloir combler au plus vite. Mais c'est normal sur un site qui a souffert d'un manque d'investissement patent ces dernières années : quand on ne fait pas avancer une usine, elle meurt. Nous avons réussi à acquérir Duralex avant cette échéance, mais il va falloir qu'on fasse revivre réellement l'entreprise."

José Luis Llacuna, dans les bureaux de Duralex à la Chapelle-St-Mesmin © Radio France - François Guéroult

Le diagnostic technique est en cours, mais le repreneur a déjà annoncé qu'il injecterait 12 millions d'euros dès cette année pour la maintenance de l'outil industriel et la sécurité du site. "L'urgence, c'est la rénovation des moules et cela représente déjà quelques centaines de milliers d'euros, détaille José-Luis Llacana, mais en fait toutes les machines autour du four présentent des traces d'usure. Il nous faut aussi très vite avancer sur la sécurité du personnel, notamment la prévention des incendies et la dépollution du site."

L'avenir sera aussi un clin d'œil au passé

L'idée est de s'appuyer sur l'expérience de Pyrex. "Il y a actuellement un fossé entre notre usine à Châteauroux et celle de Duralex, en terme de modernité et d'efficience technique, souligne Claude Bin, et notre défi sera de le combler." Or, justement, ajoute José-Luis Llacuna, "les équipes de Pyrex sont également enthousiastes vis-à-vis de ce projet. Comme on parle le même langage, comme nous sommes des âmes-sœurs, le rapprochement va se faire très vite."

Un rapprochement pour permettre donc d'écrire une nouvelle page - "un véritable pôle du verre français, fleuron du made in France" - , tout en renouant avec le passé puisqu'à une lointaine époque, dans les années 50 notamment, Duralex et Pyrex ont eu le même actionnaire : le français Saint-Gobain...