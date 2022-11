L'avion "vert", une des préoccupations des industriels au salon Aeromart au MEETT de Toulouse

Les professionnels de l'aéronautique se réunissent à partir de ce mardi au MEETT, le parc des expositions de Toulouse, pour une convention d'affaires internationales des industries aéronautiques et spatiales, baptisée Aeromart. L'avion dit "vert", est bien sûr une des préoccupations de l'industrie. Bruno Dahan, le directeur délégué aéronautique d'Aerospace Valley, qui regroupe des centaines de PME du secteur, a bon espoir : nous verrons de notre vivant l'avion écolo du futur selon lui.

France bleu Occitanie : Quel rôle vous jouez, Aerospace Valley ? Vous êtes le local de l'étape ?

Bruno Dahan : En effet, nous sommes les locaux de l'étape. Aerospace Valley est le premier pôle de compétitivité européen, basé en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, sur l'aéronautique. Avant cette convention, nous avons organisé un salon ce mardi et mercredi, qui s'appelle MAELE, pour la mobilité aérienne, légère et environnementalement responsable. Et notre credo, c'est ce qu'on appelle l'aviation légère, c'est à dire juste avant l'aviation commerciale. Nous, on est sur le créneau des avions en dessous de 19 places. Et on a pris le pari que les technologies de décarbonation aujourd'hui étaient applicables sur ce créneau-là très rapidement. Au salon Aeromart MAELE, il y a des tables rondes où nous allons adresser les technologies sur les batteries, sur l'hydrogène...

On planche chez Aerospace Valley sur des avions verts, mais qui sont de petits avions. Finalement, on est encore au stade de l'avion de tourisme ?

Alors c'est pas vraiment des avions de tourisme. En effet, ça peut être des avions de deux places, mais ça va jusqu'à 19 places, donc ça peut être des avions régionaux. Et surtout, on part sur le principe que les technologies d'aujourd'hui seront transposables un peu plus tard sur les gros avions. Donc nous nous sommes un peu une sorte d'accélérateur de ces technologies-là pour les avions commerciaux de demain.

Vous parliez des batteries, donc des batteries électriques. Est-ce qu'elles ne sont pas trop lourdes actuellement. Est-ce que ce n'est pas ça le problème ?

Tout à fait. Aujourd'hui les performances des batteries, font que pour que ce soit "avionnable", il y a tout un ensemble de choses que l'on met sur la batterie qui reste encore un peu lourd. Sur les gros avions, c'est pas possible. Sur les petits avions, ça devient possible, d'ailleurs, il y a un petit avion slovène aujourd'hui qui vole, qui vole 45 minutes sur batterie.

Un dernier mot sur l'hydrogène, gros enjeu évidemment de l'avion du futur. Là, on sait le fabriquer en grande quantité, l'hydrogène ?

Ça va venir. Et surtout fabriquer l'hydrogène "vert". Autrement, ça ne sert pas à grand-chose. Le techno campus de Francazal va devenir en effet le bon laboratoire et l'accélérateur sur l'hydrogène vert.

Ces carburants écologiques, là aussi, on ne sait pas les produire en grande quantité. On entend dire que des chercheurs toulousains planchent sur la question ?

Tout à fait des Toulousains, mais même au-delà. Les deux régions, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine travaillent dessus. C'est la solution sur le moyen terme, pour décarboner l'aéronautique.