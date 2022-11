L'avionneur toulousain Airbus s'associe à Renault pour concevoir la batterie du futur

Airbus et Renault expliquent ce mercredi dans un communiqué commun qu'ils ont signé un accord de recherche et développement pour "étudier les meilleures options afin de doubler la densité énergétique des batteries à l'horizon 2030, en passant de cellules actuelles chimiques (lithium-ion avancé) à des conceptions entièrement solides ". Les batteries solides promettent d'être beaucoup plus légères, un point fondamental dans l'aéronautique car elles ne nécessitent pas de sarcophage de protection contre le risque de combustion des batteries lithium-ion.

L'avionneur européen, basé à Toulouse, et le groupe automobile français expliquent qu'ils veulent concevoir des batteries avec une densité énergétique accrue, c'est à dire avec un meilleur stockage d'énergie rechargeable. La densité actuelle limite l'autonomie des batteries des véhicules et ne suffit pas à constituer une source viable d'énergie électrique pour les avions. Le poids des batteries nécessaires pour propulser un avion commercial excéderait à lui seul la masse maximale de l'appareil au décollage.

"Nos équipes d'ingénieurs échangent avec celles d'Airbus pour faire converger des technologies transversales qui permettront à la fois d'exploiter des avions hybrides et de développer les véhicules de demain", selon Gilles Le Borgne, directeur de l'ingénierie chez Renault.

Dans l'automobile, les batteries permettraient ainsi à un véhicule de parcourir bien plus de kilomètres avant d'être rechargé.

Dans l'aviation, elles pourraient permettre le développement d'avions hybrides-électriques où elles fourniront un complément d'énergie aux réacteurs dans certaines phases de vol, comme le décollage.

Les travaux entre les deux groupes portent également sur les méthodes de production et le recyclage de ces futures batteries "afin de préparer l'industrialisation de ces futurs modèles de batteries tout en évaluant leur empreinte carbone sur l'ensemble de leur cycle de vie". Avec AFP.