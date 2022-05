L'avionneur toulousain ATR prépare une nouvelle gamme d'appareils, plus verts

Le constructeur basé à Toulouse a présenté ce mercredi 18 mai son plan pour lancer une nouvelle génération d'avions régionaux d'ici 2030. Avec de meilleures performances, et une empreinte environnementale réduite. Ces avions pourront voler avec 100% de carburant durable.

C'est un moment clé, pour ATR. Le constructeur aéronautique, basé à Toulouse, a dévoilé ce mercredi 18 mai ses plans concernant la nouvelle génération de sa famille d’avions, lancée d'ici 2030. ATR est le numéro un mondial de l’aviation régionale.

Selon le communiqué de l'avionneur, "le plan prévoit un design ultramoderne et un nouveau système propulsif avec une capacité d’hybridation". En bref, obtenir de meilleures performances, tout en réduisant l'empreinte environnementale.

Ces appareils "EVO" bénéficieront de nouvelles hélices, mais aussi d'une cabine et des systèmes améliorés. Selon ATR, ces avions resteront des bi-réacteurs, et ils seront surtout compatibles à 100 % avec du carburant d’aviation durable (SAF).

Plus écologique, et plus économique pour les compagnies

Selon Stefano Bortoli, Président exécutif d’ATR, "cette nouvelle génération d’appareils nous permettra de faire un pas de plus vers une aviation responsable (...). Ses atouts-clés sont une amélioration de 20 % du rendement énergétique global et sa compatibilité 100 % SAF. Autrement dit, propulsé au kérosène, l’appareil émettra plus de 50 % de CO2 de moins qu’un jet régional. Avec 100 % de SAF, ses émissions seront proches de zéro".

L'amélioration sera aussi importante pour les compagnies aériennes, juge Fabrice Vautier, Directeur commercial d’ATR : "L’ATR ‘EVO’ sera encore plus économique, avec une réduction à deux chiffres des coûts d’exploitation, permise notamment par une baisse de 20 % à la fois de la consommation de carburant et des coûts de maintenance. Ce qui veut dire que les compagnies aériennes seront en mesure de desservir des routes avec de faibles flux de passagers de façon plus rentable".