L’avis des chômeurs d’Occitanie sur les services de Pôle Emploi : peut mieux faire !

60 000 demandeurs d’emploi de la région Occitanie ont répondu à une enquête Ipsos sur les services de Pôle Emploi. Ils plébiscitent les offres d’emploi sur internet, mais sont plus critiques sur le suivi des conseillers Pôle Emploi.

Etes-vous satisfait des services de Pôle Emploi ? C'est la question posée aux 560 000 demandeurs d'emploi inscrits en Occitanie en 2016.

60 000 d'entre eux ont répondu au questionnaire de satisfaction. Selon cette enquête Ipsos, ils sont satisfait à 95% des délais d'inscription et de versement de leurs allocations, 86% estiment que leur demande de formation a été satisfaite, 90 000 demandes de formation ont été octroyées en 2016 sur la région Occitanie. En revanche, ils sont plus critiques sur le suivi des conseillés Pôle Emploi. Plus d'un tiers des demandeurs d'emploi estiment qu'ils n'ont pas assez de rendez-vous, pas assez de conseils et trop peu de propositions d'emploi pour retrouver un travail dans leur domaine de compétences. L'indice de satisfaction sur le suivi a baissé de 1 et demi % sur un an (64% de satisfaction, contre 65,5% en 2015).

Les demandeurs d'emploi ont de plus en plus recours à la plateforme web de Pôle Emploi, mais visiblement, ils n'attendent plus beaucoup des conseillés Pôle Emploi pour retrouver un travail. ►►►Notre reportage

170 dossiers par conseiller en moyenne

Un an après la réforme de l'accueil à Pôle Emploi, les guichets des agences ne sont ouverts que le matin, les demandeurs d'emploi sont reçus uniquement sur rendez-vous l'après-midi, cet avis des demandeurs d'emploi ne surprend pas Christelle Lara, conseillère Pôle Emploi et déléguée syndicale du SNU, le syndicat majoritaire chez Pôle Emploi Occitanie

« Les demandeurs d'emploi nous indiquent que leur insatisfaction provient d'un manque d'informations sur le marché du travail, sur la formation et sur leur projet professionnel, et d'un manque d'offres d'emploi, c'est la dessus que nous avons à progresser » - Serge Lemaitre , directeur régional de Pôle Emploi.

Les 3 200 conseillés Pôle Emploi présents en Occitanie gèrent chacun 170 dossiers de demandeurs d'emploi en moyenne. Aucune embauche n'est prévue, mais l'idée est de leur dégager du temps pour mieux se consacrer au suivi des demandeurs d'emploi les plus en difficulté, explique le directeur régional de Pôle Emploi.

Pôle Emploi rassemble désormais des dizaines de prestataires sur sa plateforme web, ce qui multiplie les offres d’emploi. La majorité des demandeurs d’emploi s'en contente, 81% sont satisfaits des services de « l’emploi store » de Pöle Emploi sur internet. 50 000 offres d'emploi sont disponibles aujourd’hui en Occitanie, dont 27 000 sont fournies par les job-boards partenaires de Pôle Emploi, à l’exception notable du Bon Coin.

Une majorité de contrats courts en CDD ou intérim

470 conseillers de Pôle Emploi sont désormais spécialisés dans la recherche des besoins d’emploi, notamment auprès des TPE, les petites entreprises de la région qui ont besoin d’un appui quand elles recrutent. Résultat, 76,5% des entreprises se disent satisfaites de leurs dernières opérations de recrutement par Pôle Emploi.

« 99 000 entreprises nous ont confié 227 000 offres d'emploi en 2016, soit une progression de 12 % » indique le directeur régional de Pôle Emploi.

En 2016, 376 000 demandeurs d’emploi de la région ont retrouvé un emploi, soit une hausse de 5,8%, mais 80% sont des contrats CDD ou interim de courte durée d’un mois à moins de trois mois. Peut-être un passage obligé vers un véritable retour à l’emploi, alors que 84% des salariés en Occitanie sont en CDI.

Notez qu’une grève est programmée le Lundi 6 Mars prochain à Pôle Emploi, à l'appel de quatre syndicats (SNU, CGT, FO et Sud), contre la "casse du service public de l'emploi".