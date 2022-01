L'axe portuaire Le Havre Rouen Paris sort la tête de l'eau

Pour la première fois de son histoire, Haropa, qui réunit désormais sous une même gouvernance les trois ports du Havre, Rouen et Paris, a franchi en 2021 la barre des 3 millions de conteneurs (3,07 millions d'EVP). Le trafic maritime a augmenté de 12% et le trafic fluvial sur la Seine de 4%.

Les produits raffinés comme le pétrole sont en hausse de 6% tandis que les vracs "solides" comme les céréales ou les matériaux du BTP sont en baisse de 4%. Le terminal roulier, reflet du marché automobile mondial, commence seulement à retrouver son niveau d'avant la crise du Covid. Enfin les croisières maritime au Havre et fluviales à Rouen reprennent timidement: 35 escales de paquebots au Havre contre une moyenne de 140 avant la crise.

Porte -conteneurs sur port 2000 au Havre © Radio France - Yves-René Tapon

Nous avons capté 90 escales qui n'étaient pas prévues. Kris Danaradjou

"C'est dû à un très bon positionnement d'Haropa port par rapport à ses ports concurrents. Nous avons capté par exemple 90 escales qui n'était pas prévues" expliquait ce lundi sur France Bleu Normandie Kris Danaradjou, directeur adjoint du développement d'Haropa, était ce lundi l'invité de France Bleu Normandie. "Le trafic mondial a été très perturbé, donc il fallait faire preuve d'agilité, de souplesse, d'organisation et de réactivité. C'est ça qu'on a démontré pendant toute cette année 2021".

La plate-forme multimodale du port du Havre censée trier les conteneurs entre la route, la Seine et la voie ferrée "a atteint son niveau record l'année dernière avec 94.000 conteneurs traités. Ça montre bien qu'elle atteint une forme de maturité. Aujourd'hui, on n'oppose pas les liaisons directes à Port 2000, donc certaines marchandises ont besoin d'être traitées directement sur les terminaux maritimes. D'autres doivent passer sur le terminal multimodal. Aujourd'hui, plus que jamais, il ne faut pas opposer les modes et c'est la complémentarité de toutes les solutions qui fait la richesse d'un port" estime Kris Danaradjou.

Kris Danaradjou © Radio France - Yves-René Tapon

Deux tiers des bateaux ont 7 jours de retard. Kris Danaradjou

Le trafic maritime mondial subit depuis plusieurs mois une crise de congestion dans les ports qui engendre une flambée du prix du fret: "Les experts prédisent qu'effectivement, les prochains mois risque encore d'être d'être compliqués. Deux tiers des bateaux sont bien avec plus de 7 jours de retard alors qu'en 2018-2019, c'était exactement le contraire, 77% des bateaux venaient à l'heure. Donc, il faut s'organiser dans cette conjoncture mondiale. Et effectivement, le port du Havre et Haropa port dans son ensemble a beaucoup d'atouts" ajoute le directeur adjoint du développement d'Haropa qui souligne les travaux d'allongement de quais supplémentaires à venir sur Port 2000 et à Radicatel.