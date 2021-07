L'Axtrap 283, un produit Axens Salindres, à la grande exposition du "Fabriqué en France" à l'Élysée

L'Axtrap 283, un produit Axens Salindres, à la grande exposition du "Fabriqué en France" au palais de l'Élysée. Un de ces produits "made in Gard" qui permet de capter les polluants ou de purifier des gaz, Outre Axens, 11 autres entreprises représentent l'Occitanie à Paris.

Une vraie fierté pour Alès Agglomération, l'usine Axens de Salindres sera à la grande exposition du "Fabriqué en France" au palais de l'Élysée ce week-end des 3 et 4 juillet. Après la société ErgoSanté d'Anduze et son exosquelette, c'est la deuxième année consécutive que le Gard est représenté sous les ors de la République. Une exposition qui attire une dizaine de milliers de visiteurs et expose les produits de 126 entreprises (TPE, start-up, PME, ETI) de l'Hexagone dont 12 pour l'Occitanie (en Lozère, Essenciagua, producteur artisanal huiles essentielles à la Tieule). Axens présente un de ses 350 produits fabriqués ici, l'Axtrap 283.

"On se bat chaque jour pour maintenir le site dans le Gard."

Près de 400 salariés à Axens Salindres dans le Gard. "Une grande usine chez nous, une petite à l'échelle de la planète" explique son directeur Henri Thomas mais un groupe fournissant une gamme complète de "solutions pour la conversion de pétrole et de biomasse en carburants propres". L'Axtrap 283 à l'Élysée, une vitrine pour Salindres et une entreprise qui a bénéficié du soutien du plan "France Relance" à hauteur de 2,8 millions d'euros. "Nous allons monter un atelier de fabrication des dernières générations de catalyseurs, dont l'Axtrap". Dans le Gard, 60 millions d'euros y ont été consacrés.

Henri Thomas, directeur d'Axens Salindres (Gard). Copier

L'Axtrap 283 fabriqué en France, à Salindres dans le Gard est un produit qui capte le mercure - très nocif - dans le gaz naturel avant sa distribution aux usagers. Il a été mis au point dans le Gard en 2015 avec le concours des équipes de recherche d'IFP Energies nouvelles. "Il est aujourd'hui plébiscité par les plus grandes entreprises mondiales" du secteur de l’énergie pour ses très hautes performances. "On se l'arrache" explique encore Henri Thomas, en Australie, Russie ou au Moyen Orient et en Afrique.

Une réduction significative de l'empreinte environnementale de l’énergie dans le monde. Copier

Axens sélectionné parmi les 2.325 candidatures à "Fabriqué en France"

L'Axtrap 283 est un des 350 produits fabriqués par Axens Salindres. 35.000 tonnes de catalyseurs et d'adsorbants sortent de l'usine gardoise. Ils permettent de capter les polluants ou de purifier des gaz. "Un grand chez-nous mais un petit site de production dans le monde". Pour autant, fier de ses racines cévenoles, l'entreprise a su se distinguer parmi plus de 2.300 candidatures au "Fabriqué en France" 2021.

Axens Salindres à la grande exposition du "fabriqué en France" au palais de l'Elysée. Copier