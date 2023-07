L'eau chaude des sous-sols de Toulouse peut-être bientôt puisée pour alimenter des bâtiments en chauffage

Une centaine de boitiers ont été disposés fin juillet sur le secteur Gramont/Atlanta, et le Mirail.

Faubourg-Bonnefoy, quartier Matabiau, et même jusqu'au lac de Saint-Caprais à l'Union : de drôles de petits boitiers ont été observés la semaine dernière. Les mêmes sont encore dans le quartier du Mirail jusqu'au 2 août. Ce sont des géophones installés par un prestataire d'Engie (ex Gaz de France-Suez), en enregistrant les vibrations du sol, ils mesurent le potentiel géothermique des sols toulousains. L'enjeu derrière cette cartographie : aller puiser l'eau chaude pour la réinjecter dans des systèmes de chauffage.

ⓘ Publicité

Alimenter la zone du Grand Matabiau en géothermie

La géothermie intéresse beaucoup les autorités. "C'est une ressource propre, locale et sans émission polluante, car l'eau est prélevée mais réinjectée", abonde François Chollet, vice-président de Toulouse métropole chargé de la transition énergétique. Ces mesures d'ailleurs sont encouragées par l'Etat et l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie). "C'est une étude qui pourrait modifier noter politique stratégique en matière énergétique", confie l'élu, très enthousiaste.

Et Engie a tout intérêt à prouver que les sols toulousains peuvent être exploités car c'est le groupe qui en sera ensuite chargé pour la partie Gramont. Une centrale de chauffage va être érigée pour alimenter le secteur Matabiau. "On pourra chauffer à la fois des écoles, des ZAC, des copropriétés, des logements sociaux, ce sera très mixte", détaille Nicolas Monneyon, directeur du pôle géothermie chez Engie. Un programme "trois fois plus gros" que ce qui a été fait il y a 40 ans à la ZAC du Ritouret de Blagnac, pionnière dans l'agglo en la matière. Au Mirail, la Métropole imagine faire croitre le réseau de chaleur urbain (RCU) du quartier avec un potentiel géothermique.

Une énergie méconnue

La géothermie est une ressource historiquement très utilisée en région parisienne depuis les années 1960-70. "L'Ile-de-France est la zone du monde la plus dense en installations de géothermie profonde. Plus d'un million d'habitants sont chauffés avec ce procédé. Toulouse appartient au bassin sédimentaire aquitain où il y a déjà beaucoup de forages vers Bordeaux ou du côté de Dax et Mont-de-Marsan, avec les thermes. À Toulouse, il y a sans doute un gros potentiel géothermique avec de l'eau chaude à 55 degrés valorisable", résume Nicolas Monneyon, d'Engie.

Engie dévoilera les résultats de ses mesures à la fin de l'année et espère pouvoir entamer les forages en 2024. Il faudra alors que de grosses machines de forage de 40 mètres de haut prennent place, pendant trois mois.