L'eau gazeuse héraultaise La Salvetat épinglée pour "inflation masquée" par l'association Foodwatch

Six marques françaises sont au cœur d'une polémique, après les révélations de l'association de défense des consommateurs Foodwatch, ce jeudi, d'"inflation masquée". Parmi elles, l'eau gazeuse La Salvetat, qui a réduit la contenance de ses bouteilles, pour masquer la hausse des prix.

Elles réduisent discrètement la quantité pour masquer les hausses de prix. Six grandes marques ont été épinglées ce jeudi par une enquête de l'association de défense des consommateurs Foodwatch pour "inflation masquée". Les boîtes de Pyrénéens de Lindt sont par exemple passées de 30 à 24 chocolats pour un coût quasi identique. La marque d'eau gazeuse héraultaise La Salvetat, dont l'usine d'embouteillage est basée à La Salvetat sur Agoût, est également concernée. Depuis 2020, la contenance des bouteilles a baissé de 10 centilitres, en passant de 1 litre 25 à 1 litre 15.

La subtilité, c'est que ça ne se voit pas au premier coup d'œil parce que ces bouteilles ont exactement la même hauteur. Elles sont simplement un peu moins larges. Cette pratique est totalement légale, tant que la nouvelle contenance est inscrite sur l'étiquette. C' est le cas pour La Salvetat.

La répression des fraudes a été saisie

Foodwatch dénonce une "pratique inacceptable dans le contexte de prix qui explosent" et réclame plus de transparence. Elle publie également une pétition pour que les clients soient clairement informés des changements. De son côté, Danone, propriétaire de La Salvetat se défausse sur les grandes surfaces. La multinationale explique qu'elle "conseille un prix de vente, que le distributeur est libre d'appliquer ou non".

La ministre chargée des PME et du Commerce, Olivia Grégoire, a annoncé ce vendredi saisir la répression des fraudes afin de mener une série de contrôles pour constater si les marques épinglées se sont bien adonnées à des pratiques commerciales trompeuses.