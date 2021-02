L'eau potable moins chère dans l'agglomération du Mans

C'est la même eau, pompée pour l'essentiel dans l'Huisne, mais jusqu'ici elle n'était pas au même prix selon qu'on habitait Le Mans ou les communes voisines.

Les prix de l'eau courante et de l'abonnement sont désormais les mêmes dans les 19 communes membres de Le Mans métropole. Depuis le 1er janvier tous les abonnés paient 1,133 € HT le m², et 37,8 € l'abonnement.

Prix alignés à la baisse

Pour les abonnés manceaux rien n'a changé. Pour les autres, l'agglomération estime l'économie à 25,49 € par an en moyenne. Soit plus de 800 000 euros de facturés en moins, mais "le budget du service de l'eau est sain, ce qui a permis de réaliser cette harmonisation à la baisse, et c'est rare", assure Marcel Mortreau, le maire de Sargé et vice-président de l'agglomération chargé de l'eau.

Traitement sur mesure

Malgré cette baisse de tarifs, la collectivité investit en ce moment 25 millions d'euros dans la modernisation de l'usine des eaux, au bord de l'Huisne aux Sablons. "Les processus à l’œuvre datent de la construction en 1969, précise Mathieu Wiquart, le directeur du service des eaux. A l'avenir nous pourrons mieux adapter le traitement aux besoins, par exemple renforcer la filtration aux charbons actifs après des pluies, ce qui est impossible aujourd'hui. L'eau est déjà parfaitement potable, et très contrôlée, elle le sera encore davantage !". Les travaux vont durer jusqu'en 2023.