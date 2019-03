L'Echo du Berry fête ses 200 ans !

Indre, France

Il y a 200 ans jour pour jour naissait l'Echo du Berry, nommé à l'époque "Petites affaires et avis divers de l'arrondissement de La Châtre", nous étions à l'époque sous Louis XVIII.

Deux siècles plus tard, changement de nom, d'équipe évidemment, de zone de diffusion aussi puisque l'hebdomadaire couvre actuellement l'actualité dans quatre départements. "L'Echo du Berry, et l'Echo de l'Indre avant, était l'un des principaux vecteurs de communication locale donc dans l'histoire récente on retrouve les événements de 68, le débarquement des américains, le premier pas de l'Homme sur la Lune, forcément c'était à la Une de l'Echo" raconte Ludovic Mesnard, son directeur-délégué et rédacteur en chef.

L'Echo du Berry dans le TOP 10 des hebdomadaires régionaux les plus vendus

Aujourd'hui l'Echo du Berry échappe à la crise de la presse papier. Pour Ludovic Mesnard, plusieurs explications à cela : "Il faut trois ingrédients. D'abord un lectorat fidèle, on vend 14.000 exemplaires, ce qui fait environ 60.000 lecteurs, ensuite il faut un éditeur créatif qui sait faire évoluer son support, cela nécessite des équipes impliquées et j'ai pu le mesurer moi-même, avec des journalistes et une quinzaine de personnes qui s'occupe de tout le reste. Et puis il faut un territoire avec de la matière, et c'est le cas dans le sud du Berry."