L'éco d'ici : le groupe Serge Ferrari continue de s'étendre et ouvre un centre de recherche et développement

Serge Ferrari a ouvert un nouveau centre de recherche et développement à Rochetoirin. Qu'est-ce qu'on va y faire là-bas?

ⓘ Publicité

Philippe Espiard - Dans ce nouveau centre de recherche, nous allons y développer de nouveaux produits pour les marchés de l'architecture étendue, de la protection solaire, de la structure modulaire et du mobilier.

Alors, on parle ici d'un gros ou d'un moyen centre?

C'est un centre de recherche qui va permettre au Groupe Ferrari de se développer dans les prochaines années. Donc, la capacité d'accueil de ce centre de recherche n'est actuellement pas atteinte. Mais justement, l'idée, c'est de pouvoir prévoir l'évolution du groupe dans les prochaines décennies.

Ça veut dire qu'à long terme, combien de personnes pourraient y travailler?

A terme, le centre de recherche aura une capacité d'accueil de plus de 50 personnes pour pouvoir justement accompagner les futurs développements et projets d'innovation du groupe.

L'ouverture de ce centre, vous le disiez à l'instant, c'est aussi pour étendre l'entreprise. Est ce que c'est un marché en pleine croissance?

Tout à fait. Les quatre marchés porteurs dont je vous ai parlé sont des marchés en pleine croissance. Nous avons plus de plus de 100 projets qui sont en cours de recherche. On a une grosse thématique qui est en cours de façon globale, qui est de réduire l'impact carbone de nos produits. Et clairement, une grande thématique est commune à l'ensemble de nos produits. C'est de développer des produits qui contiennent des matériaux recyclés. C'est également le recyclage de nos produits. Et puis généralement, on fait de l'écoconception. C'est à dire que dès la source du le concept de nouveau de fabrication de nos produits, on cherche des matériaux, des matières premières qui ont faible impact carbone sur sur le produit en lui même.

Vous êtes aussi pas mal présents dans les enceintes sportives. Est ce que vous avez été sollicité pour des événements sportifs comme la Coupe du monde de rugby ou bien les J.O. qui approchent en 2024?

On est régulièrement sollicité et aussi présent sur l'ensemble de ces grands projets. Donc, ce que ce soit les Jeux Olympiques, les Coupes du monde et actuellement certains des Jeux, donc des matchs de rugby, se font dans des stades qui ont été fabriqués par Serge Ferrari, dont les membranes contiennent des matériaux de Serge Ferrari C'est le cas par exemple du stade de Toulouse, dont la couverture est fabriquée à partir de membranes Serge Ferrari.