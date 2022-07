L'école de commerce de Dijon accueille un rassemblement universitaire international sur l'industrie du vin

Du 5 au 8 juillet 2022, la Burgundy School of Business de Dijon reçoit dans ses murs des chercheurs du monde entier à l'occasion de la conférence annuelle de l'Academy of Wine Business Research. Ils vont présenter leurs travaux sur l'industrie du vin à leurs collègues et aux professionnels.

Pendant quatre jours, l'école de commerce de Dijon, la Burgundy School of Business (BSB) accueille la conférence internationale annuelle de l'Academy of Wine Business Research (AWBR). 65 chercheurs sont réunis, soit à Dijon, soit en ligne pour suivre les différentes interventions. La conférence s'ouvre le 5 juillet 2022 avec une journée de tables rondes, ouvertes aux professionnels du monde du vin, venus échanger avec les chercheurs en "business du vin". Ils étudient tout ce qui se passent de la mise en bouteille du vin à sa consommation. L'objectif de cette première journée est de faire le lien entre les universitaires et les professionnels, avant trois jours de conférences fermées au public.

Faire le lien entre la recherche et le monde professionnel du vin

Encore trop peu de professionnels de l'industrie du vin s'intéressent aux recherches universitaires regrette Steve Charters, professeur marketing du vin à l'école de commerce de Dijon. Cette journée vise à créer un lien entre ces deux mondes : "c'est très important pour nous d'étudier des sujets utiles, mais c'est aussi important pour les producteurs et les entreprises de comprendre qu'il y a des choses que les chercheurs peuvent montrer." L'objectif étant d'aider les entreprises à se développer.

Etre sympathique, aimable, c'est plus important que la qualité du vin, mais c'est très contre-intuitif pour les vignerons

Steve Charters estime que son rôle en tant que chercheur est de prendre du recul, et montrer un autre point de vue aux différents professionnels. Par exemple dans le domaine de l'œnotourisme : "si on a des visiteurs, l'accueil est très important. Etre sympathique, aimable, c'est plus important que la qualité du vin, mais c'est très contre-intuitif pour les vignerons".

De nouvelles pistes à explorer

Parmi les professionnels présents, Jean-Yves Bizot, producteur à Vosne-Romanet participe à la première table ronde. Il se tient régulièrement informé des avancées de la recherche dans l'industrie du vin, une partie de son travail de vigneron souvent pas assez développée selon lui. "J'attends des chercheurs qu'ils apportent un regard décalé. Pas forcément des solutions, mais des pistes de réflexion", précise-t-il. 65% de la production des cinq hectares qu'il exploitent sont écoulés à l'étranger, notamment en Asie, il est donc particulièrement attentif aux avancées numériques.

Dans la famille des nouvelles technologies, les NFT (Non Fungible Token) font leur entrée dans l'industrie du vin. Ces certificats numériques permettent des vente totalement en ligne : "ce sont des bouteilles numérisées, qui permettent de ne pas déplacer les objets et de savoir dans quelle condition elle va être stockée, et donc pour une garantie pour le consommateur". En plus du transport ce système évite aussi les fraudes. Mais ce domaine est bien loin de l'exploitation des vignes, Jean-Yves Bizot compte donc sur la recherche pour l'aider à maitriser ce nouveau système de vente.