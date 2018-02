Un an après son ouverture à Marseille, Cuisine(s) Mode d'Emploi n'existe déjà plus. Le chef Thierry Marx voulait former en 12 semaines des commis de cuisine. Les raisons de la fermeture ne sont pas très claires.

Marseille, France

En décembre 2016, Thierry Marx était venu présenter lui même à Marseille sa 4ème école de cuisine. Après Paris, Besançon et Villeneuve-Loubet, le chef étoilé avait choisi le musée du Terroir à Château-Gombert. Son pari : former en 12 semaines des personnes en difficulté aux métiers de la restauration. Aujourd'hui, Cuisine(s) Mode d'Emploi a déjà fermé ses portes.

A Marseille, on appelle ça des méthodes de voyous !" - Serge Martinez, ancien formateur de l'école de cuisine de Thierry Marx à Marseille.

Le principal formateur a été licencié. "Je me suis donné à fond sans compter mes heures et on m'a dit : "tu prends ton carton et tu rentres chez toi", explique amèrement Serge Martinez. Je suis terriblement déçu. A Marseille, on appelle ça des méthodes de voyous".

Le principal formateur licencié

Pour justifier cette fermeture, Thierry Marx invoque notamment un manque de candidats pour le métier de serveur. "On avait très très peu de candidats, affirme le chef. Presque pas du tout même. Je ne dirais pas que c'est propre à Marseille. Mais il faut absolument qu'on communique autrement". Un argument balayé par le formateur remercié le 31 décembre : "Des candidats, j'en ai proposés moi même en envoyant des CV à la direction à Paris. Mais ça ne les intéressait pas".

Thierry Marx cherche un autre lieu à Marseille

Autre raison avancée par Thierry Marx après la fermeture : les locaux du musée du Terroir n'était pas adaptés à une école de cuisine. "Pas du tout, répond le président de l'association du musée, Jean-Marc Gentil. Il y a eu plusieurs exploitations de cet endroit. Nous, on a fait tout ce qu'il fallait". Le chef étoilé affirme qu'il cherche un autre lieu à Marseille. "C'est pas fini avec Marseille, dit-il. On adore cette ville. C'est un bassin d'emploi trés intéressant. On peut y réussir. Il faut qu'on se réapproprie un autre endroit".